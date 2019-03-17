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會黎安友未提一家親　柯文哲：談兩岸有隔閡大家看法一樣

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▲▼柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲參訪911紀念公園。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／紐約報導

台北市長柯文哲17日上午會見哥倫比亞大學教授黎安友，會後黎安友表示，華府應該會認為柯文哲是OK的總統候選人，同時認為柯文哲提出的「一家親」不會是未來兩岸發展趨勢。對此，柯文哲受訪表示，黎安友提到目前台灣跟大陸之間還是有隔閡，大家看法都一樣，「所以如果將來中國更民主化，是不是有更多機會可以讓台灣跟大陸看做什麼樣的交流，我說那當然是。老實講，台灣跟大陸現在有些障礙或是不一樣，這大家看法都一樣。」

對於和黎安友聊什麼？柯文哲說，其實50分鐘也沒辦法講太多，對他來講，主要是黎安友在大陸或台灣問題在美國是重量級學者，所以互相認識留下通訊後續可以聯絡，「我倒覺得這樣，有時候跟世界交朋友，我們也會邀請他來台灣渥是有問題可以請教他，對我來講這是一個認識這個世界的一個過程。」

而在兩岸論述部分，柯文哲說，黎安友沒有針對兩岸一家親回答，僅說目前台灣跟大陸之間還是有隔閡，大家看法都一樣，「所以如果將來中國更民主化，是不是有更多機會可以讓台灣跟大陸看作什麼樣的交流，我說那當然是。老實講，台灣跟大陸現在有些障礙或是不一樣，這大家看法都一樣。」

▲▼柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

柯文哲表示，其實自己從頭到到尾態度都一樣，兩岸一家親是一個態度，就這樣，我表示我的善意。

至於黎安友提到華府對你好奇甚至會是受認可的候選人？柯文哲說，好奇（華府）是一定，事實上在歷史上很少有外科醫生便政治人物，我查過美國總統從來沒有、日本也沒有，所以對傳統政界來講，有醫生跳出來當政治人物他們都很好奇。

至於黎安友稱是「OK」的候選人？柯文哲表示，「OK」是黎安友的論點，這些所謂重量級學者，他們都不會去評論其他國家內政，他們還是聽，「所以什麼OK是他的看法，對話中他們還是很好奇，對你這人覺得有去好奇」；柯還說，Take it easy，放輕鬆平常心就好。

媒體還問到，有學者認為美中會進入新冷戰，未來台灣怎麼自處？柯文哲表示，未來15年整個世界局勢大概是美中對抗局勢，所以也是在這基本局勢下大家去思考怎麼處理，「所以這樣，台灣自己是一個比較小的部分，我有問他有什麼建議，大家也是笑笑」；柯說，美中對抗局勢已定型不會改變，其他國家面對這種局勢怎麼調整，這是好問題。

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,柯P訪美

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