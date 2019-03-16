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阿里山神木下婚禮貳部曲　星光下婚禮即日起開放報名

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▲▼ 阿管處推神木下婚禮二部曲，星空下婚禮即日起開放報名。（圖／阿管處提供，下同）

▲▼ 阿管處推神木下婚禮二部曲，星空下婚禮即日起開放報名。（圖／阿管處提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿里山管理處)今年特別推出阿里山神木下婚禮貳部曲-星光下婚禮，將於108年4月26至28日浪漫登場，為有意終成眷屬的情侶們在阿里山牛埔仔愛情大草原，打造一段浪漫的愛情故事及難以忘懷的世紀婚禮。

▲▼ 阿管處推神木下婚禮二部曲，星空下婚禮即日起開放報名。（圖／阿管處提供，下同）


幸福的盛宴將於白色情人節的這一天，限量同步開放15對海內外新人報名，更開放金銀婚夫妻一同參與。參加新人們的幸福足跡將踏及瑞里綠色隧道、竹林茶席、瑞峰茶園、1314觀景臺等，在阿里山浪漫破表的地景下拍攝絕美婚紗，更將在繁星點點的夜空中，一同綻放屬於彼此的愛情，於牛埔仔愛情大草原許下攜手一生的約定。

▲▼ 阿管處推神木下婚禮二部曲，星空下婚禮即日起開放報名。（圖／阿管處提供，下同）

阿里山管理處特別邀請超強婚禮卡司：有榮獲多次國際婚禮攝影藝術協會的婚攝－SJ Wedding 鯊魚婚紗婚攝團隊；嘉義最強大的新秘－憶雯萱新秘團隊；而婚禮佈置則邀請最有溫度的－Memory of happiness 憶起幸福團隊及在動態攝影最具專業力的－霏霖影像工作室一同為您服務外，今年更歡迎金銀婚夫妻一同參與，期盼著參加的新人們將幸福散播在阿里山的每個角落。

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關鍵字：阿里山神木下婚禮,星光下婚禮,阿管處

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