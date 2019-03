影／基督城清真寺槍擊40死！紐西蘭上調國安威脅　總理批：精心策劃的恐攻

▲ 紐西蘭總理阿爾登形容,這是紐西蘭史上最黑暗的一天。(圖/路透社)

記者詹雅婷/編譯

紐西蘭基督城15日下午爆發連環槍擊案,目前已證實有超過40人喪命,另有20人重傷。紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)稍早召開記者會時痛批,這是一宗「精心策劃的恐怖攻擊事件」,目前國家安全威脅級別已從「低」調升至「高」。

阿爾登表示,在「Masjid Al Noor」清真寺的槍案現場有30人死亡,而「Linwood Masjid」清真寺則有10名死者,至少還有20多名重傷患者正在醫院進行治療,「很明顯的,這只能用『恐怖攻擊』來形容…根據目前掌握到的資訊,這起事件似乎是經過精心策劃,目前已成功解除嫌疑犯車輛的2個炸彈裝置。」

