母24年前也死於山難！2男遇難被證實「長眠」喜馬拉雅殺人峰

▲考量到搜救隊安危,巴拉德與拿迪的遺體將會留在山上。(圖/翻攝自@NardiDaniele)



國際中心/綜合報導

來自英國的登山者巴拉德(Tom Ballard)與意大利的拿迪(Daniele Nardi)兩週前在攀登喜馬拉雅山時意外失聯,經各國搜救隊搜索後,義大利駐巴基斯坦大使蓬泰科爾沃(Stefano Pontecorvo)9日證實,已經在南迦帕爾巴特峰(Nanga Parbat)找到兩人遺體,但因地勢險峻,因此不會將兩人遺體運下山,巴拉德與拿迪將就此長眠於喜馬拉雅山。

根據BBC報導,30歲的巴拉德與42歲拿迪2月24日途經世界第九高峰「南迦帕爾巴特峰」海拔6300公尺時,最後一次與外界聯繫,當時他們正試圖登上南迦帕爾巴特峰山頂,此後便徹底失聯。事實上,南迦帕爾巴特峰也被稱為「殺人峰」,因為許多人都在攀登過程中不幸遇難死亡。

巴基斯坦當局派出直升機與搜救隊一同進入搜索,搜索行動卻一度因為天氣惡劣受阻,最後搜救隊伍在南迦帕爾巴特峰發現兩人的身影,經確認後,兩人早已死亡。礙於搜救難度高且地勢險峻,搜救隊最終決定將巴拉德與拿迪的遺體留在山上,不運下山。

據了解,巴拉德的母親哈格里夫斯熱愛登山,更在1995年成為史上第一位成功單獨登上珠穆朗馬峰的女性登山者,然而同年卻在登上喬戈里峰後於回程中跌下山坡喪命,母子兩人都喪生於最愛的山岳之中。巴拉德的女友得知死訊後在臉書上寫道,「感謝上天給我一個特別的人,我們一起度過的美好回憶將成為我生命中最美麗的部分。」

With great sadness I inform that the search for @NardiDaniele and Tom Ballard is over as @AlexTxikon and the search team have confirmed that the silhouettes spotted on Mummery at about 5900 meters are those of Daniele and Tom. R.I.P. #NangaParbat pic.twitter.com/vBmsRKJgKC