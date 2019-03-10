　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

母24年前也死於山難！2男遇難被證實「長眠」喜馬拉雅殺人峰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼母24年前也死於山難！2登山者證實已長眠「喜馬拉雅殺人峰」。（圖／翻攝自@NardiDaniele）

▲考量到搜救隊安危，巴拉德與拿迪的遺體將會留在山上。（圖／翻攝自@NardiDaniele）

國際中心／綜合報導

來自英國的登山者巴拉德（Tom Ballard）與意大利的拿迪（Daniele Nardi）兩週前在攀登喜馬拉雅山時意外失聯，經各國搜救隊搜索後，義大利駐巴基斯坦大使蓬泰科爾沃（Stefano Pontecorvo）9日證實，已經在南迦帕爾巴特峰（Nanga Parbat）找到兩人遺體，但因地勢險峻，因此不會將兩人遺體運下山，巴拉德與拿迪將就此長眠於喜馬拉雅山。

根據BBC報導，30歲的巴拉德與42歲拿迪2月24日途經世界第九高峰「南迦帕爾巴特峰」海拔6300公尺時，最後一次與外界聯繫，當時他們正試圖登上南迦帕爾巴特峰山頂，此後便徹底失聯。事實上，南迦帕爾巴特峰也被稱為「殺人峰」，因為許多人都在攀登過程中不幸遇難死亡。

巴基斯坦當局派出直升機與搜救隊一同進入搜索，搜索行動卻一度因為天氣惡劣受阻，最後搜救隊伍在南迦帕爾巴特峰發現兩人的身影，經確認後，兩人早已死亡。礙於搜救難度高且地勢險峻，搜救隊最終決定將巴拉德與拿迪的遺體留在山上，不運下山。

據了解，巴拉德的母親哈格里夫斯熱愛登山，更在1995年成為史上第一位成功單獨登上珠穆朗馬峰的女性登山者，然而同年卻在登上喬戈里峰後於回程中跌下山坡喪命，母子兩人都喪生於最愛的山岳之中。巴拉德的女友得知死訊後在臉書上寫道，「感謝上天給我一個特別的人，我們一起度過的美好回憶將成為我生命中最美麗的部分。」

ET快訊
舒子晨透視裝全是洞！外露「水滴半球」嬌喊：一點也不冷
噁爆！超商店員「臭襪子丟進微波爐」　一轉身再放熱飲櫃
PTT貼文「幫我收拾一下」網急報警…台中男旅館上吊亡

關鍵字：喜馬拉雅山,南迦帕爾巴特峰,殺人峰,登山,山難

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

公開相擁竟違法！準新人購物中心浪漫求婚遭逮　警：墮落西方文化

希特勒寶藏下落曝光！日記揭28噸黃金藝術品　藏遍波蘭11處

2021年起赴申根國須「申請許可+付7歐元」　歐盟嚴防恐怖分子

影／梅伊脫歐協議12日再表決！　官員：很可能2度被否決

妻返家驚見倒臥血泊！日本71歲市議員自家玄關遭亂刀砍死

母24年前也死於山難！2男遇難被證實「長眠」喜馬拉雅殺人峰

委內瑞拉大停電「護士整夜打氣救嬰」　瓜伊多：走上街頭吧！

小行星撞地球靠「核彈」阻止？ 　科學家：要更強能量才有用

比賽、獎牌完勝男球員「薪水不及他們4成」！美國家女足告足協爭同酬

影／醫手動供氣救不回…委內瑞拉大停電16死　馬杜洛批：美支持的反叛份子幹的

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

嬰兒噎奶嘴唇發黑奔警局求助！ 警急送醫15分車程5分鐘到達

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

暖爸出差整個月留注音文紙條　「爸寶」兒子一看抱頭飆淚

獨家影片／江倩齡駕車撞樹爆頭慘死！　「最後在台身影曝光」惹淚崩

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

賈乃亮吐心聲：我不需要安慰　除了女兒「沒什麼好懷念」

她懷孕40週肚爆痛快生了　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」！

公開相擁竟違法！準新人購物中心浪漫求婚遭逮　警：墮落西方文化

希特勒寶藏下落曝光！日記揭28噸黃金藝術品　藏遍波蘭11處

2021年起赴申根國須「申請許可+付7歐元」　歐盟嚴防恐怖分子

影／梅伊脫歐協議12日再表決！　官員：很可能2度被否決

妻返家驚見倒臥血泊！日本71歲市議員自家玄關遭亂刀砍死

母24年前也死於山難！2男遇難被證實「長眠」喜馬拉雅殺人峰

委內瑞拉大停電「護士整夜打氣救嬰」　瓜伊多：走上街頭吧！

小行星撞地球靠「核彈」阻止？ 　科學家：要更強能量才有用

比賽、獎牌完勝男球員「薪水不及他們4成」！美國家女足告足協爭同酬

影／醫手動供氣救不回…委內瑞拉大停電16死　馬杜洛批：美支持的反叛份子幹的

A-Lin親姐姐被爆離婚！　立刻約老公出遊「瘋狂接吻放閃」

民進黨不擋藍營反同專法　時力：為何我們連討論機會都沒？

公開相擁竟違法！準新人購物中心浪漫求婚遭逮　警：墮落西方文化

希特勒寶藏下落曝光！日記揭28噸黃金藝術品　藏遍波蘭11處

奶油臘腸小短手狂揮「虔誠拜拜」　神明保佑我有好多肉肉

中職熱身賽／鄭鎧文2分砲炸裂　5局結束獅5：2象

小三通落地簽人數破新高　開放陸處級以下官員盼再引消費力

「超暖女神」突襲流浪狗之家　粉絲驚喜合照：是太妍！

參加西藏抗暴60周年遊行　羅文嘉：對和平協議感到不可理解

這批堅果好毒！ 國際刑警查跨國販毒　起獲2.1億安毒逾50公斤

吃飯還要防守同伴突襲 網笑翻：從小就知道架拐子

國際熱門新聞

女醫師大玩2次太激烈！小鮮肉被..

7秒開15槍！美警近距離擊斃贓..

日高速船撞海洋生物　87人輕重..

國民小老婆露白皙辣腿　男粉暴動..

確信男嬰是惡魔之子　狠父拋棄他

巨蟒從天花板掉落　長7公尺嚇壞

獲39間大學錄取！17歲女：好..

50萬平民上街　抗議總統選第5..

19歲「南半球女神」比基尼照辣..

罹癌阿伯服大麻油2個月　腫瘤縮..

牧師秀「水上行走」...慘遭3..

家門前有遊民睡覺　近看竟是獨子..

男童破傷風住院57天　帳單25..

高中生將提告CNN求償77億

更多熱門

相關新聞

浪浪伴登山隊攻頂喜馬拉雅高峰！

攀登海拔7000公尺以上的高峰，除了身體質素要好，更需要充足裝備與專業能力，但最近一隻流浪狗竟然完成這個壯舉。去年11月9日，名叫梅樂（Mera）的狗狗成功征服了海拔7129公尺的喜馬拉雅巴魯特斯峰（Baruntse），牠不但完成許多人類都難以達到的紀錄，同時也刷新了犬類登上喜馬拉雅山的紀錄，攀登高度可能是狗狗史上第一！

沒有告示與䕶欄的懸崖──安全是你的責任（下）

沒有告示與䕶欄的懸崖──安全是你的責任（上）

母山難亡...24年後兒同地登山失蹤

【登山管制鬆綁】國家給了2個最棒承諾

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

前女友「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！婆婆霸氣開戰

選手被淘汰怒了　蕭敬騰反問讓她沉默

女醫師大玩2次太激烈！小鮮肉被榨乾崩潰

空等2hrs觀眾喊退票！鄧紫棋揭延遲內幕

怎麼說走就走...女兒上吊死在浴室　老父破門抱屍哭斷腸

鄧紫棋代言高雄破局內幕

移工推爺爺散步…把他腳趾磨爛孫氣炸

找到黑色烏魚子　他順手丟媽氣炸

女擠爆膿包痛炸！男友開「交疊大絕」

能駕馭「愛生氣女孩」星座男Top4！

周杰倫曬「億級限量馬王超跑」！黑人一看車庫傻眼

入伍專車開到大內　「和守靈一樣安靜」

女人才懂！月經沒來買魔法棒秒噴血

宋智孝剪成及肩激短髮！美出新高度

北北基12縣市大雨特報　冷氣團接力探13度

更多

最夯影音

更多

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

嬰兒噎奶嘴唇發黑奔警局求助！ 警急送醫15分車程5分鐘到達

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面