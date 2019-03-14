東元秀新一代「摩斯送餐機器人」　智慧城市展首次亮相

▲東元秀新一代「摩斯送餐機器人」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

東元（1504）今天參加2019智慧城市展（SCSE）展前記者會，同時宣布即將在會展中，首次亮相曾在摩斯漢堡擔任送餐機器人的新一代「服務型機器人」，整體塑身變瘦，不僅敏捷度更高，同時有利狹窄的餐飲店服務。

2019智慧城市展（SCSE）3月26日到3月29日將在南港展覽館盛大登場，東元集團今年召集東元電機、東元捷德、宅配通、東捷資訊服務、安華機電、東訊、有萬科技等多家關係企業，要來展現智能化及物聯網實力，並規劃有三大主題，包括「智慧零售區」、「智慧交通區」、「智慧社區」。

其中「智慧零售區」，東元將首次亮相曾在摩斯漢堡擔任送餐機器人的第二代「服務型機器人」，東元智慧新品速測實驗室經理黃耀慶表示，有別於第一代長得像漢堡的外型，第二代整體較為瘦長，不僅敏捷度提升，避障功能也加強，有利於狹窄的工作環境，同時加上LED顯示螢幕，還有語音功能，預計4月就會正式出現在餐飲店。

黃耀慶表示，其實「服務型機器人」除了送餐服務之外，同樣適用在工廠、倉儲、物流業、飯店客房服務、保全業等，提供精準遞送服務，而且可以依據企業形象需求，客製化載台外型，為客戶提供完整的解決方案。

至於「智慧交通區」，東元將展示「物流雲端智能維修服務」，主要就是透過物聯網與人工智慧技術，達到物流車和電動車的預防維修保養、雲端即時派工，以及維修履歷大數據分析。

還有「物流電動車」則是讓宅配通電動物流車，搭載東元70kW永磁馬達，可搭配物流雲端智能維修服務，掌握電量、溫升等數據，並可預測維修保養，以及「智慧路燈」就是透過採集數據並上傳雲端分析，可以提供大範圍的精確測量數據與隱私保護。

「智慧社區」部分，東元將展示「微電網監控系統」，就是可以透過Energy Managing Systrm （EMS），管理及維護社區微電網裝置，至於「冰水機數位服務系統」則是以物聯網技術，即時監測冰水主機運轉狀態，提供節能舒適控制與保養服務。

還有「智慧機電健康管理平台」產品，主要就是可以長期安裝在大樓機電設備，像是冰水機、水泵，搭配智慧型手機，即可即時監控、告警及互動式診斷。