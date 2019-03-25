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自動停車避開障礙物　歐特明智慧城市展秀AI辨識技術

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▲自動停車避開障礙物　歐特明智慧城市展秀AI辨識技術。（圖／歐特明提供）

▲歐特明自動停車AI辨識技術。（圖／歐特明提供）

記者姚惠茹／台北報導

歐特明電子即將在2019智慧城市展，展出最新的AI影像辨識技術，利用汽車搭載的3D環景攝影機所收錄的影像，搭配超音波雷達，透過AI深度學習技術，進行停車位和障礙物的辨識，再利用路徑規劃與車輛控制等運算，可以自動避開障礙物，精準的把車子駛入停車格。

2019智慧城市展3月26日到3月29日，即將在南港展覽館登場，歐特明電子今年在AI 50的展區中，透過網路傳遞到汽車的行車電腦告知哪邊有空位，然後汽車啟動自動駕駛，搭配車格與車位的辨識技術，將車子行駛到指定位置進行停車，讓民眾不用再花時間停車，落實智慧交通的願景。

歐特明「自動停車系統」，主要是透過搭載在汽車上的車格辨識及車格號碼辨識功能，以車位資訊共享的方式，讓路邊的停車格狀態，能夠被行駛過的車輛更新，節省民眾找車位的時間，或是與智慧停車場結合，則可以落實無人代客停車。

▲歐特明助攻小鵬汽車，打造全場景自動停車系統。（圖／歐特明電子提供）

▲歐特明全場景自動停車系統。（圖／歐特明提供）

此外，一般的路邊停車，自動停車駕駛系統也可以幫助民眾有效省下時間，不需要在車流中，還要前進後退好幾次，才能把車子停入停車格，透過AI視覺辨識與毫米雷達波做結合，對距離的掌握度可以比肉眼還要精密。

歐特明表示，停車是行駛過程的環節之一，但卻往往容易發生讓人困擾的事，雖然市場領導廠商現在大部分皆已開發自動停車功能，但因技術限制，適用性不高，不過歐特明透過融合影像和超音波的AI辨識技術，讓停車位辨識功能可應用於一般大眾的生活場景。

智慧交通透過影像辨識傳遞資訊，串起交通號誌、交通事故、停車空位與號碼，未來都將成為智慧城市的一環，因此歐特明的目標市場包括台灣、大陸自主品牌、印度、東南亞，希望讓平價車款也能搭載自動停車系統，並透過模型壓縮與平台選擇，使成本競爭更具優越性。

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關鍵字：智慧城市展,歐特明,自動停車,AI辨識技術

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