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2019智慧城市展3/26登場　鄭優：海外參觀人數再創新高

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▲智慧城市展,鄭優,智慧物聯網。（圖／記者姚惠茹攝）

▲智慧城市展3月26日南港展覽館登場。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

2019年智慧城市展（SCSE）今天（14日）舉辦展前記者會，台灣智慧城市產業聯盟會長鄭優表示，今年到目前為止，已經有42個國家，將近1700位海外參訪人數報名，預計還會突破2000人，比去年成長30%，再創新高紀錄。

2019智慧城市論壇暨展覽（Smart City Summit＆Expo，SCSE）3月26日至3月29日，將在南港展覽館盛大登場，今年展會主題為「智慧物聯網引領智慧城市再升級」（AIoT Invigorates Smart City），藉由人工智慧（AI）與物聯網（IoT）整合應用，推動城市升級智慧城市2.0。

鄭優表示，今年到目前為止，已經有42個國家，將近1700位海外參訪人數報名，預計還會突破2000人，比去年成長30%，還有國內外337家廠商參展，使用1250個攤位，也比去年成長2成，同時，展覽期間將舉辦66場次專業論壇，可望促成更多國際合作，預估參與論壇人次將達1.9萬人，參與展覽的國內外專業人士更是預計超過3.3萬人。

▲智慧城市展,鄭優,智慧物聯網。（圖／記者姚惠茹攝）

▲台灣智慧城市產業聯盟會長鄭優。（圖／記者姚惠茹攝）

其中128位城市首長或代表們將率領276位市政府訪問團，參加3月26日由台北市長柯文哲主持的「智慧城市首長高峰會」及3月27日全球智慧城市聯盟（GO SMART）的成立大會，再打破國際城市來台數的歷年記錄。

這次大會特別舉辦「AI 50」活動，遴選全球五年內的優質AI新創企業，以推薦給台灣企業，加速產業AI化應用的腳步，今年共計有19個國家的52個新創企業報名參與，其中有18家新創企業是透過各國的加速器或創投推薦參加，最終將遴選出15國。

此外，今年智慧城市展同步舉辦「智慧醫療展」、「智慧教育展」、「智慧建築展」、「智慧交通展」，展示物聯網的跨領域應用，其中還將呈現醫院之外的三種病患照護情境的解決方案、智慧校園的應用情境解決方案，以及由8家企業共同籌組智慧物流車隊的管理解決方案、智慧公車亭及智慧車載相關方案。

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關鍵字：智慧城市展,鄭優,智慧物聯網

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