南化水庫防淤隧道挖土機起火　1工人當場燒死

▲台南南化水庫防淤隧道工程傳出火警，1部工程用挖土機燃燒起火，一名工人受困在車上已明顯死亡，消防人員搶救豎井管道中之火煙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南南化水庫防淤隧道工程14日凌晨3時12分傳出火警，竄出大量濃煙，台南市消防局獲報後，緊急派遣17部各式消防車前往搶救，消防人員到場發現隧道內冒出大量濃煙，隧道末端則有一輛工程用的挖土機燃燒起火，一名工人受困在車上已明顯死亡，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

台南市消防局於14日凌晨3時12分獲報，南化區南化水庫內隧道發生汽車火警，119馬上派出5梯次共14車、27人到場救援，該隧道長度約1.4公里，現場冒出大量濃煙，消防人員全力射水搶救，火勢在凌晨4時12分控制，但因施工隧道內存放相關易燃塗料，導致火勢一路延燒。

經先派2名消防人員在清晨6時許冒險進入隧道末端查看，發現係1部挖土機起火，1名黃姓工人在起火的挖土機上明顯死亡。這起火警造成隧道內部的5部高空作業車、3部貨車、堆高機、怪手、水車等車輛毀損。



南水局指出，南化水庫防淤隧道工程全長約1.4公里，主要作用為協助底庫排砂，而13日夜間施工是在施作擋水牆破碎等作業，該工程原本預訂最快8月完工，但因挖土機的作業手黃姓工人不幸因火警過世，此一工安事件將讓整起工程暫時停工，以利進一步調查釐清。

在消防人員搶救下，僅剩豎井管道中之火煙，經詢問現場工作人員，豎井管道梯間有放置操作油，目前由山上分隊由豎井上方開口處射水滅火中。