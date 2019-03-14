才匯160萬隔天又遭追繳50萬　婦驚：檢察官不放過我？

記者張君豪／台北報導

台北市文山區景美一名黃姓婦人被電話詐領保險費、檢察官要監管帳戶老梗詐騙了160萬！囂張歹徒覺得被害人太好騙，隔天繼續派車手上門追繳她50萬元「監管費用」，黃女這時才驚覺受騙報警，景美所長黃國倫接受報案後請黃女配合演出復仇計畫。

▲警方幫遭詐騙婦人逮捕取款車手，上演完美復仇計畫。（圖／記者張君豪翻攝）

黃所長快速調派警力，13日釣出惡劣的詐騙車手當場逮人。出手抓人的景美派出所警員尤嵩元當天過生日，尤姓警員開心說：「這是最好的生日禮物！」

▲警方幫遭詐騙婦人逮捕取款車手，上演完美復仇計畫。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警分局景美派出所警員尤嵩元13日上午接獲黃姓女子報案，對方誤信不明檢察官來電，指稱黃女涉嫌詐領健保費，遭檢察官監管帳戶，黃女滿臉愁容泣訴，前天已經付了160萬元，納悶地說：「檢察官還是不放過我！」

歹徒覺得被害人太好騙，當天又致電黃女命令她須交出50萬元「監管費」。黃女子才發現這是騙局轉向警方求助，所長黃國倫一方面請女子假意配合騙局演出，另一方面快速調派警力，埋伏在約定時間地點。

▲景美所長黃國倫調度得宜，順里幫婦人抓到騙款車手。（圖／記者張君豪翻攝）

警方當天順利逮捕年僅23歲的劉姓車手，劉嫌出現時一身黑色西裝襯衫公務員打扮，手上還持著偽造的地檢署公文書，但他到收款地點一露面就遭警員一擁而上制伏趴在地上。警調查劉男供稱自己因積欠貸款才加入詐騙集團當收錢車手、未料還沒賺到錢償還債，又揹上一條詐欺罪責。

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