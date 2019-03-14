快訊／臉書IG崩潰10小時！終於「漸進式恢復」　網PO文搶測淚：我不邊緣

記者黃君瀚／綜合報導

社群網站巨頭臉書（Facebook）和IG（Instagram）全球大當機超過10個小時，按讚、留言和發文功能全故障，有些用戶更慘到無法登入。現在有部分網友PO文報喜，慶賀臉書開始「漸進式恢復」，文章貼出後眾多使用者搶著測試，結果是幾家歡樂幾家愁。

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▲《ETtoday新聞雲》小編上午10點實測，臉書功能正逐漸恢復正常。（圖／Facebook）

台灣時間14日凌晨開始，用戶打開臉書映入眼簾的公告是〈Facebook 會很快完成維修，恢復正常運作〉，內文提及官方正在搶修，很快就能再度使用，「Facebook 目前正在進行必要的維修，幾分鐘後您就可以再度使用。同時，詳閱更多關於出現這則訊息的原因。感謝您耐心等候我們對網站所做的改進。」

臉書全球大當機，用戶歷時10個小時的煎熬，無法登入、無法發文、看不到社團、無法更新動態牆、無法加好友、不跳通知等「花式崩潰」，連帶影響了臉書的通訊軟體Messager，有的用戶無法傳訊息，甚至完全無法打開此功能。

▲許多臉書用戶被迫看這公告整整10小時。（圖／Facebook）

另外，年輕人喜愛的Instagram也成了受害者，由於帳號和臉書連動，許多網友也無法登入，即便登入之後也無法更新，PO限時動態、追蹤帳號等功能也全數失效，讓平常手機網路成癮的廣大鄉民瘋狂崩潰。

最諷刺的是，臉書和IG官方也無法在自家網站上PO文，必須透過對手「推特」（Twitter）上公告。臉書先前推特上提到，「我們已經知悉有些用戶目前無法登入臉書及其下App，正在盡速解決問題。但可以確定與『阻斷服務攻擊』（DDoS attack，即惡意癱瘓攻擊）沒有任何關聯。」

Instagram則是在官方推特帳號帳公告表示，「我們已經了解許多人無法登入Instagram，我們知道這真的讓人心情很差，團隊正在盡速解決問題」。不過，IG的推特最後更新為5小時前，臉書則是8小時前，許多網友憤怒要求官方盡速公告修復的進度。