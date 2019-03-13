桃園虐兒事件頻傳！　議會國民黨團：教育和社會局專案報告

▲桃園虐兒事件頻傳！市議會國民黨團要求教育和社會局專案報告，以示重視兒少保護。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園虐兒事件頻傳！引發各界關注。市議會國民黨團13日召開記者會，針對最近中壢某幼兒園家長投書社群媒體指稱，4歲兒在幼兒園遭「特殊體罸」而連續兩個月天天哭事件，經監視器發現兒虐後，園方始通報社會局，然半年來仍未見教育局處置，將要求市府教育局及社會局於3月底議會開議後，要到議會做專案報告。

議員們同時表示，根據衛福部兒少保護受虐人數通報統計，桃園市去年第1季到第3季，總共有358人，平均1個月就有40件，等於每天都有兒虐事件發生，要求市府少辦一些花錢的大活動，多關心孩子的教育。

▲桃園虐兒事件頻傳！引發藍營市議員關切。（圖／記者楊淑媛攝）



包括桃園市議會國民黨團書記長梁為超、市議員萬美玲、舒翠玲、劉茂群、涂權吉、黃敬平、朱珍瑤等人，13日於市議會黨團辦公室召開記者會指出，日前中壢一名家長在臉書「靠北惡質幼兒園」PO文指稱兒幼遭老師「特殊體罸」，事發後，園方表示已通報社會局，而社會局竟推託說家長不能申訴，要走法院提告，教育局說已稽查幼兒園，要等社會局的結果下來。

事發後已逾半年，卻未見市府相關單位，對幼兒園有任何處置，讓家長痛批「市府才是兒虐不斷最大推手！」市議會教育小組召集人萬美玲議員認為，事件發生在幼兒園，顯然教育局於幼兒園的稽查有加強必要，未來教育和社政等相關系統要結合落實兒少保護，萬美玲並主張虐童者要加重其刑，虐童致死者唯一死刑。