成都七中實驗學校爆給學生吃發霉食物　當局：終止與原供應商合作

▲成都一所小學食安出問題。（圖／ETtoday資料照）



大陸中心／綜合報導

部分學生家長12日反映成都七中實驗學校小學部食堂食品出現質量問題，要求校方改善。對此，成都溫江區政府表示，該區政府目前正對負責食安的8名負責人展開全面深入調查，並查封所有凍庫及庫房內的食材，對新進食材進行全程控管，終止與原食品供應商的合作。

對於此情況，該區政府從13日凌晨開始在微博上連續發了三次通報。第一則表示，區市場監管局已對食品原料封存並送檢，結果將及時反饋家長，並根據檢測結果依法依規處理；區教育局則負責對學生家長的訴求進行收集和回覆。

第二則於13日上午發表，指出在相關部門封存該校的食堂原食材後，連夜組織安全放心的食材供應，保障學生今日正常用餐。此外，該校也將立即終止與原食品供應商的合作，在政府部門和家長的監督下，重新確定食品供應商，著手建立由家長參與的食品安全監管長效機制；該區衛健局也會請醫生到校現場諮詢，對身體出現異常的學生安排體檢。

最後，當局於13日午間發表第三則通報，指出將對該校負責食安的8名負責人展開深入調查，區市場監管局也對投訴反映的19個批次的食材進行了抽樣，對所有凍庫及庫房內食材進行了查封，對新進食材進行全程監管。

此外，該區市場監管局、教育局也展開了全區大中小學和幼兒園食堂食品安全的專項檢查，確實保障學生的身體健康，溫江區委、區政府將依法依規對成都七中實驗學校食品安全問題進行認真徹查，嚴肅處理相關責任人，及時公佈調查處理結果。

▼針對食安問題，成都當局在微博上連發三則通報。（圖／成都市溫江區人民政府新聞辦公室官方微博）