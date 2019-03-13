北市仁愛路圓環1年車禍223件　警方教你怎麼開

記者張君豪／台北報導

超危險圓環！台北市仁愛路敦化南路圓環口是台北市非常重要的交通樞紐，每天上下班通勤、購物逛街經過的車潮絡繹不絕，但您知道嗎？仁愛圓環一年發生223件車禍、平均每1.63天就發生一起車輛互撞事故！車禍頻率真的高到嚇死人！

▲駕駛行經仁愛圓環須注意保持安全行車距離，搶轉易釀事故。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，因該圓環車流量大，行經車輛常因變換車道不當，未保持安全距離、未依規定讓車等因素發生車禍，上述原因佔仁愛圓環肇事車禍總件數的9成。轄區大安警分局已與道路交通工程主管機關共商改善措施，警方13日更主動發佈車禍案立影片宣導安全駕駛觀念。

▲大安警分局交通分隊長黃昱維呼籲民眾行經仁愛圓環須注意保持安全行車距離。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警分局交通分隊長黃昱維受訪表示：2017年仁愛路、敦化南路圓環車禍事故高達223件，主要肇事原因包括變換車道不當、未保持安全距離、轉彎未依規定、未注意車前狀況、未依規定讓車，上述因素佔整體肇事原因近9成。

大安交通分隊指出：依道路交通安全規則第102條規定，車輛行經多車道之圓環，應讓內側車道之車輛先行，但因仁愛敦化圓環總計有5個車道，用路人行經該處、除應禮讓內環車輛先行外，切換車道時亦須注意外側車道直行車輛，倘遇尖峰時間車流量大，無法直接切換車道出圓環，警方建議駕駛耐心多繞行一圈駛出，避免驟然變換車道，易釀車禍事故。

▲駕駛行經仁愛圓環須注意保持安全行車距離，搶轉易釀事故。（圖／記者張君豪翻攝）

警方建議民眾行經仁愛敦化圓環：可預先規劃行車動線，如要在圓環右轉可提早切換至慢車道行駛，再行駛外環右轉；另要在圓環左轉車輛，可直接行駛快車道至圓環，並漸進式切換至外側車道駛出圓環，減少環內變換車道頻率避免發生車禍。

▲駕駛行經仁愛圓環須注意保持安全行車距離，搶轉易釀事故。（圖／記者張君豪翻攝）