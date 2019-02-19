橘髮摩洛哥女思父當街暴走！　警民接力秀英文溝通送醫

▲橘髮摩洛哥女當街暴走，所幸警方以英文勸慰化解危機。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

16日晚中午1點多，一名北非摩洛哥籍來台學中文女子，疑因精神不穩在北市大安區金山南路、和平東路口咆哮甚至衝入車道險象環生，民眾嚇得報警。警員趕赴現場處理，發現這名外籍女學生居然已被警方列入失蹤人口，警方提供手機讓他撥打越洋電話給父親吐訴思親情緒軟化她過激言行，並協助她送醫，才化解一場可能發生的街頭危機。

大安警方表示：該外籍女學生由北非摩洛哥遠渡重洋來台灣學習中文，該女父親為摩洛哥人、母親為台灣人，警方以流利英文安撫過程，發現該女因過度思念遠在異國的父親，導致情緒不穩。

▲橘髮摩洛哥女當街暴走、情緒激動甚至還抱住女警。（圖／記者張君豪翻攝）

和平派出所警員不斷以流利英文對談、安撫她焦躁情緒，過程中外籍女學生拿出證件但拒絕員警抄錄，同仁機警以手機翻拍身分證號後以警用系統查證，發現她竟是失蹤人口，後來情緒激動的外籍女態度軟化，才吐露可能其母親拒絕她與父親聯繫，她日前才會憤而離家。

在員警、熱心民眾接力「秀英文」溫情勸說，女學生後來終於願意與警方一同返派出所，其母親接到警方通知，著急地趕來警所接女兒。女學生回到警所後情緒瀕臨崩潰，暖警出借手機給女學生，讓她打國際越洋電話回摩洛哥給父親及姊姊，8分鐘的幸福時刻終讓女學生破涕為笑。

警方為求慎重，依規定聯絡台北市立聯合醫院松德院區醫生前來進行治療及精神評估，待警方撤尋手續完成後，女學生及母親在救護人員的陪伴下上了救護車，化解這場街頭危機。