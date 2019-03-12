陳以信投書金融時報　指國民黨將重返執政





▲總統府前發言人陳以信。（圖／翻攝陳以信臉書）



政治中心／綜合報導



總統府前發言人、華府智庫台美研究中心研究員陳以信，上週五（三月八日）於英國金融時報刊登投書，指出台灣不該成為美中爭霸下的馬前卒，國民黨溫和的兩岸政策主張，是去年地方選舉獲勝的關鍵，他預料明年國民黨將會重返執政。

陳以信在臉書貼出這篇投書篇名為「台灣政黨面對相似兩難困境」（Taiwanese parties face a similar dilemma）的投書，連結如下：https://www.ft.com/content/6d9b22a4-4109-11e9-b896-fe36ec32aece。金融時報（Financial Times）是全球最重要英文報紙之一，總部位於英國倫敦，讀者多為各國財經與政府決策人士。

該報在三月初報導中，指出國民黨在台灣政治的兩難困境在於，一方面嘗試要與中共合作，一方面又嘗試討好大多數的台灣選民，尤其當他們不願台灣成為共黨中國的一部份。陳以信說明，這就是為何國民黨歡迎兩岸經濟合作，但卻拒絕兩岸政治整合的原因所在。

但陳以信指出，其實民進黨的兩難困境並不亞於國民黨。他表示，當前民進黨所執政下的，正是一個事實上獨立，卻在法理主權上，處於其大多數黨員都不喜愛的國家名義之下。這也導致民進黨無法接受九二共識，因為該共識雖允許各自存在差異，但同意一個中國原則。

然而不只兩黨有兩難，陳以信強調，台灣所面臨的困境還更大。對2300萬台灣人來說，在美中之間選邊站，或自願當任何一方的馬前卒，都是不智之舉。台灣唯有採取務實主義，才能在兩個強權之間取得平衡。對一個夾在中間的小島來說，這才是最有智慧的策略。這也是去年底台灣地方選舉中，選民透過選票所傳遞的清楚訊息。

陳以信指出，因為國民黨採取溫和的兩岸政策，才能在這次地方選舉中獲得壓倒性大勝，贏得四分之三的席次。而這次選舉結果，可能同時預言了明年總統大選的結果。



▼陳以信投書金融時報。（圖／翻攝陳以信臉書）



