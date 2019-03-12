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走2萬步就能75折！浙商大學生為了烙鍋集體「爆走」

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▲浙商大食堂祭出依微信步數做折扣的優惠。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

▲浙商大食堂祭出依微信步數做折扣的優惠。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

位在杭州的浙江工商大學（下稱浙商大）食堂的烙鍋店祭出「走2萬步75折」的優惠方案，只要根據學生當天的微信步數來判斷折扣高低，每走1萬步，都能享受對應的折扣，最低至5.5折，有學生看準這點，認為下午來吃的話，「步數會多些，更劃算。」

《錢江晚報》指出，每走1萬步，都能享受不同的折扣，最低至5.5折，即使步數不足1萬，也能夠打9折，有學生開業的第3天，就和兩位朋友一起過來吃烙鍋，結賬時，他打開微信步數，走了5000多步，能夠享受到9折的優惠，花了人民幣87元（約新台幣400元）。

▲浙商大食堂祭出依微信步數做折扣優惠。（圖／翻攝自《錢江晚報》）

▲浙商大食堂祭出依微信步數做折扣優惠。（圖／翻攝自《錢江晚報》）

據了解，大學生們平時上下課，差不多可以走一萬步，因此絕大多數人都可以享受到比較優惠的折扣。此外，為了讓學生們「動起來」，浙商大也從2013年起推行主要針對大一、大二學生的「晨跑計劃」，並有學院頒給晨跑全程的學生們5000元人民幣（約新台幣2.3萬元）獎金。

據指出，浙商大啟動「學生體質健康水平提升工程」，開展「陽光體育系列活動」，以豐富多彩的校園體育活動來提高學生綜合體質健康水平，在學校，晨練完全是自願的，學校未做強制要求，同時，學校食堂也正在研究更多有助於學生體質健康的餐飲，策劃類似於步數折扣的活動，來激勵和輔助學生運動。

據指出，烙鍋是一種貴州的地方小吃，較知名的風味有水城烙鍋，傳說起源於清代，料理方式為將海鮮禽畜、雞鴨牛羊、家野蔬菜等各種食材放在燒熱的瓦片或鐵鍋上烙熟，並蘸醬料食用，素有「一鍋容天下」的說法。

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關鍵字：浙商大,浙江工商大學,烙鍋

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