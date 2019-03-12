絕對不踩雷的假睫毛貼法！Pony最實用眼妝技巧一次蒐羅

眼睛占臉的區域雖不大，卻是整體焦點，因此，在上妝時總會特別花心思，不過很多細節，例如：黑眼圈怎麼遮、睫毛怎麼刷、眼睛的類型適合搭什麼樣的眼妝，學問可不小！韓國人氣彩妝師PONY在小紅書上時不時會傳授超實用、不踩雷的眼妝技巧與畫法，這篇幫大家一次整理好最常碰到的問題，解答如下，女孩準備筆記。

校色-->粉底-->遮瑕，黑眼圈遮到完美的正確步驟



老是遮瑕都覺得不夠自然，Pony要大家別再省事用一支遮瑕膏走天下，「根據黑眼圈的顏色，先使用不同的校色來打底。」如褐色的黑眼圈就要用紫色來遮、青色的黑眼圈則選擇鮭魚粉或橘色的色調。校色上完先全臉塗上粉底液，接著再使用"一支跟粉底一樣色號的遮瑕"來加強點拍在黑眼圈三角洲，這麼做絕對比一支遮瑕來得自然完美。

眼周遮瑕的正確範圍是眼下5公分



一般人上遮瑕膏會點在眼下然後往下推開，PONY說：「這其實是錯誤的，因為黑眼圈最需要遮蓋的位置大概在眼下5公分左右。」她在上校色或遮瑕膏時，會從眼下五公分開始點質地，然後用指腹慢慢的往上推，這麼做黑眼圈才蓋得完整。

告別蟑螂腳變身睫毛精的關鍵一招，不要Z字型刷睫毛



聽完這個V編都嚇壞了，一直以來我們都習慣Z字型的刷，PONY舉例：「就像梳頭髮，我們如果是Z字型的梳反而容易毛躁，睫毛也是，Z字型的刷很容易結塊，順順的往外刷，才能刷出捲翹自然的妝感。」另外，她提醒刷睫毛的時候一直要把多餘質地去掉，「不然很容易刷出蟑螂腳。」

PONY私傳貼假睫毛5步驟。



1.新的假睫毛拿出來時，用手指慢慢拉一下睫毛根部的線，剝除原本殘留的膠水。

2.睫毛兩端一定要先剪掉

3.不要直接將膠水擠在睫毛上，而是先擠在別的地方，再用牙籤慢慢沾到睫毛上。眼頭和眼尾的膠水量要多一些

4. 塗完膠水不要馬上黏，等一分鐘讓膠水微乾，黏性反而會更大。

5. 眼睛往下看，從中間開始黏睫毛，接著眼尾、最後眼頭，這樣就完成啦。

眼皮厚脂肪千萬避開珠光眼影



眼皮脂肪厚的女孩很可憐，眼妝畫不對就會看起來泡泡眼，PONY提醒這類眼型的女孩千萬不要碰小亮片也就是我們俗稱的珠光眼影，「啞光、霧面是最安全的選擇。」真想要嘗試閃亮的眼妝，PONY更推薦"大亮片"的眼影選擇，會讓眼睛有清亮的效果。

※編輯：Jasmine.lee

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