姚明：不會再有下一個我，希望年輕球員成為他們自己

▲姚明參加全國政協會議。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

參加兩會的全國政協委員、中國籃協主席姚明10日受訪時，圍繞男籃國家隊、小籃球、籃協改革等談了觀點。他希望首屆男籃世界杯幫助中國男籃，可以塑造一批十年後仍被人記住名字的球員，但他說，「不會再有下一個姚明，還會有下一個影響下一代的年輕球員，但不會是我，我希望他們成為他們自己。」

據《新華社》報導，今秋在中國舉辦的籃球世界杯，既是中國男籃小伙子們在家門口迎接的一場大秀，更是劍指東京奧運會晉級資格的一場大考，要想搭上東京奧運會的「直通車」，世界杯上必須爭取亞洲區第一的成績。對此，姚明表示，「奧運會的參賽資格是我們的目標，當然（奧運資格）以上的成績也是我們的目標。」

談及希望世界杯能夠給中國男籃留下什麼，姚明說，「亞特蘭大奧運會之後塑造了中國男籃『96黃金一代』，2008年也塑造了一批，我希望這次在中國也能出現一批，讓大家在十年後仍然記得住名字的中國籃球選手。」

對於目前的中國隊缺少姚明這樣的國際級球星，姚明坦言，「不會再有下一個姚明，還會有下一個影響下一代的年輕球員，但不會是我，我希望他們成為他們自己。」

▲姚明在委員通道上受訪。（圖／新華社）

姚明去年的提案是「小籃球」，是中國籃協推出的針對12歲以下青少年的籃球推廣計劃，規則根據成人比賽修改，使用優化設計適合青少年兒童使用的小尺寸籃球、降低高度的籃筐和小型球場，針對大陸的六年學制，劃分為了U12、U10、U8和U6等競賽年齡段。

姚明介紹說，經過一年的發展，籃協註冊的小籃球選手已達10萬人，「我相信在註冊體系之外，還有更多，一定會有更多！在小籃球的推廣方面，我們一定不能搞得像篩選。既然做基礎，我們要更大的擴面，甚至降低門檻，提高大家的興趣。我們也要科學教學，避免一些傷病或者不必要的事情發生。我們希望得到家長的支持，這非常重要的。」