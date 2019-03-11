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飯裡常有蟑螂…夫崩潰23年求離噁妻！3兒作證：媽媽吐完還會吞回去

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▲▼新LOGO版／司法第二辦公大廈,法務部第二辦公室,最高法院檢察署,臺灣高等法院民事庭大廈,臺灣高等法院（圖／記者季相儒攝）

▲由於陳妻生活習慣已超出常人能容忍範圍，因此高院改判准許離婚。（圖／記者季相儒攝）

社會中心／綜合報導

忍了23年，決定親手終結婚姻！台北市一名陳姓男子在與妻子結婚後，旋即發現對方生活衛生習慣相當差勁，煮的飯裡頭常常會有蟑螂，再加上妻子又不斷在外負債，不堪持續幫她償還，因此向法院訴請離婚；高院審理時，因兒子證稱媽媽衛生習慣確實異於常人，嘔吐後還會將嘴內的穢物再吞回去，父母時常為了衛生問題而大吵，判准2人離婚。

判決內容指出，陳男與妻子結婚23年，育有3個兒子，但在婚後不久，陳男就注意到妻子衛生習慣極差，不但將洗好的衣物放置在洗衣機內，任由其發霉腐臭，且家務也從不整理，導致家中環境相當雜亂；更令陳男無法接受的是，妻子煮的飯菜中時常會出現蟑螂屍體，他目睹數次後作嘔向太太反映，沒想到得到的回應卻是「蟑螂富含蛋白質啊！」

除了衛生習慣造成夫妻情感分歧外，妻子也因在外開設服飾店，經營狀況不佳而欠下一屁股爛債，且從未主動告知他，直到家裡時不時就有人上門討債，他才知道妻子財務出狀況，但念及夫妻情分，還是多次代她償還債務。陳男考量諸多原因，認為夫妻2人感情已難維持，希望太太能夠放手還他自由，因此向法院訴請離婚。

但一審時，妻子不但否認自己衛生狀況不佳、在外負債等問題，反控丈夫陳男長期在外，還另結女友，未盡撫養3個兒子的責任，甚至有時心情不快，還會揮拳對她施暴，因此一審法官判決陳男敗訴。

陳男不服判決結果，提出上訴，高院審理時，3個兒子出庭作證，異口同聲表示「媽媽的衛生習慣真的異於常人！」指出母親幾乎從不整理家務，再加上開設服飾店，許多雜物直接堆積在家中，導致環境髒亂、蟑螂叢生，且先前母親不適嘔吐，還曾目擊媽媽將口中的穢物「咕嘟」一聲又吞回肚，爸爸因受不了媽媽太過髒亂，還曾搬出去住，現在夫妻倆已經分房5年，還是常為了衛生問題而爭吵。

高院認為，陳妻長期衛生習慣不佳屬實，令丈夫難以忍受，且又在外頻頻負債，實已經超出常人能容忍範圍；而陳妻雖然提出家暴、外遇反駁丈夫指控，但卻未能提出確切證據，因此最後改判准許2人離婚。

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關鍵字：離婚,蟑螂,衛生習慣,嘔吐,妻子

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