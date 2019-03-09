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全家人都是明星！回顧多年來時裝週第一排的貝克漢家族

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自從回到家鄉倫敦辦秀，維多利雅亞貝克漢Victoria Beckham越將自己的品牌提升到一個爐火純精的狀態，每一個Look都充滿著標誌性的洗鍊，不僅僅受到貝嫂迷的喜愛，就連皇室Meghan Markle也對VB的配件愛不釋手。

2019年春夏系列，除了精彩的服裝，最受矚目的還有貝克漢家族全員到齊的支持。布魯克林貝克漢Brooklyn Beckham也大方的帶著女友Hana Cross出席。而意外的是，小七哈潑Harper Beckham的新髮型在這場大秀成為矚目小焦點，那迷人的鮑伯頭與看起來太柔順的髮質，讓人忍不住大喊好可愛！

 ▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

而爸爸大衛貝克漢David Beckham更打趣的拍下小七哈潑Harper Beckham和美國VOGUE總編安娜溫圖Anna Wintour的背影，寫著，誰駕馭鮑伯頭最棒？這畫面太可愛了！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

貝克漢品牌從未停止引發全球興趣，尤其是當涉及到這個家庭的時尚地位時：不僅僅是維多利亞的同名品牌取得了 10 年的成功，而且大衛還擁有英國品牌 Kent & Curwen 的部分股權，並經常與世界各地的品牌合作。父母安排好了時尚日程，而貝克漢的子女們也繼承了他們在時尚界的聲譽。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

19 歲的布魯克林、16 歲的羅密歐、13 歲的克魯茲和 7 歲的哈珀（小七）已在時裝界搶得先機，比大多數人都要早得多。羅密歐出演了Burberry 2014 年的聖誕廣告；布魯克林在 2016 年為 Burberry Brit 香水拍攝了廣告圖片；潮牌 Supreme 邀請克魯茲在 Instagram 上向他的140 萬粉絲調侃該品牌與 Louis Vuitton 的 2017 聯名合作系列； 7 歲的哈珀在兩個月大的時候就已經在紐約參加了維多利亞的 SS12 時裝秀，那是她第一次參加時裝周，她的媽媽甚至還為女兒打造了 VB by Victoria Beckham 產品線的迷你版。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

從分享幕後照片到與時尚編輯坐在一起，維多利亞·貝克漢姆的家人無疑是她最大的粉絲。在這位由辣妹組合轉型的設計師開始她在倫敦時裝周上的時裝秀之前，Vogue 記錄下了坐在秀場前排的貝克漢姆一家。

維多莉亞貝克漢(Victoria Beckham)| 名人包包大公開 In the Bag | Vogue Taiwan

維多莉亞

貝克漢 Victoria Beckham 的時尚秘訣：少即是多｜73個快問快答｜VOGUE

※文字：Orla Pentelow | 編輯：Travis Travie VOGUE.TW | 來源：CNI

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：時裝周,貝克漢,維多利亞,布魯克林,安娜溫圖

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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