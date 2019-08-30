嘉縣蔗埕冰樂園創意顛覆　開創冰品、文創、旅遊新方向

▲▼南泉冰菓室劉展佑執行長與學員大合照。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣政府為活化蒜頭糖廠東側倉庫、打造以糖、冰為主體的蔗埕冰樂園，進一步串連蒜頭糖廠周邊產業，開創冰創基地持續深耕在地，下半年度舉辦以冰品、文創、旅遊三大方向工作坊，與在地民眾、商家學習交流，激發創新想法。冰創基地陸續邀請業界講師前來分享市場趨勢、創業成功的商業模式，期許活絡蔗埕冰樂園周邊產業，無論吃的、用的、玩的都能獨具嘉義在地特色。

▲▼發現嘉義共同創辦人張唯芯 與學員分組討論。（圖／記者翁伊森翻攝）

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冰創基地講師邀約遍及全臺，請到各領域專家前來交流，以產業第一線最真實的角度分析，帶來不同的創業思維。八月份工作坊邀請到創億學堂、南泉冰菓室、發現嘉義、YCCT、見康食品等知名業界講師，分享產業趨勢、創新創意、商業模式等獨特見解，並安排互動時間，與學員深入討論嘉義在地產業，並激發出全新的火花。九月工作坊更是邀約松山文化園區林副理、專欄作家陳青等知名講師，分享精彩的課程！

▲▼創億學堂林杰銘行銷長品牌觀念分享。（圖／記者翁伊森翻攝）

「冰創基地」9月28日將舉辦一場自造者論壇，邀請到Mzone大港自造特區楊育修執行長、妳好難搞陳盈成執行長，及各領域重量級嘉賓共襄盛舉。期望將自造者的理念融入地方產業，以人人都是創作者的想法號召，促使嘉義地方發展、經營培植。另一方面，基地將穩固技術與創新的培植，拓展產業商家合作，藉由蔗埕冰樂園串聯產業創新促進地方發展。冰創基地活動歡迎對學習、創業有興趣的民眾加入。冰創基地報名網址:https://forms.gle/YumWPJbutMsRAbCk9