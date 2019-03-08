全國電舊換新電腦最高省1萬　i7電腦直接現折2,500元

▲全國電子推出電腦舊換新優惠。（圖／全國電子提供）



記者邱倢芯／綜合報導

全國電子宣布，「電腦無敵舊換新」即日起開跑，3/31前消費者只要憑任一舊款桌上型電腦或筆記型電腦，到全台322家全國電子門市購買ASUS、acer、MSI、Lenovo品牌指定等數十款限量桌上型電腦及筆記型電腦，即可享舊換新最高現折10,000元的優惠。此外，有的機種甚至是先降價、再享舊換新優惠。

同時，全國電子也推出「舊換新買i7筆記型電腦或桌上型電腦現折2,500元」、「舊換新買i5筆記型電腦或桌上型電腦現折1,500元」的雙重優惠。

Optane/電競高人氣電腦 也列入舊換新優惠

現代人講求效率，使用電腦時最怕電腦慢半拍。因此將目前市場上超夯的電競、Intel Optane記憶體電腦，以及混碟電腦都名列此次舊換新活動之列。

全國電子表示，市場人氣超夯的電競電腦，正因為擁有超高效能的運算能力，因此除了深受電競玩家所喜愛，也有許多常需要運算大量資料的使用者及商務人士改選擇購買電競電腦。

2018年崛起的搭載Intel Optane記憶體的電腦，因能加速電腦回應能力，可以以較短的等待時間進行創作、遊戲和生產活動，近來詢問度飆高、買氣攀升。「混碟電腦」則同時結合了機械硬碟和固態硬碟的優點，讀寫速度相較傳統機械硬碟快，又能擁有傳統機械硬碟的大容量，也是電腦市場上的話題商品。

刷卡購物滿額再送3,680元

除了購買電腦的優惠外，全國電子也祭出，購物不限金額，即可享5期0利率分期優惠；且刷指定銀行信用卡消費並分期，上網登錄滿額最高送3,680元。

而3月底前刷星展銀行信用卡分期消費，單筆滿5千元並上全國電子活動頁面登錄還可再抽市價17,600元的dyson Airwrap Complete造型器全配組，共將抽出3名。

▼3/9-3/15 全國電子第一波電腦舊換新推薦商品。（圖／全國電子提供）