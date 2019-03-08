【瑪法達談星】十二星座03.06~03.12運勢！入境隨俗 順勢可成

「水星退行」（水逆）甫揭幕，時序進入驚蟄，天王星轉進金牛座且「雙魚座新月」登場的本週，「水星退行」慣見的溝通烏龍、失言風波或交通通訊黑暗期正式發威。稍不留神就會大意誤事、星火燎原或因小失大。吉兆頻率與強度獨擅勝場的「雙魚月」本週，從星象角度解讀，是一段雙魚座和諧、包容與美善價值，對上水逆亂象的和緩期。

重大星象事件包括：3月6日的吉訊──「太陽／海王星合相」與天王星轉進金牛座；3月9日的吉訊──「太陽／土星六合」；與3月10日的「戰星火星／海王星六合」。

星象家指出，「水星退行」（至3月28日）與上述「天王星效應」共伴的本週，多變善變與無常是最大人生功課。對人事物儘量不要抱持先入為主、對號入座的成見定見，保持開放、順勢而為，較能趨吉避凶。財經方面，財星仍在水瓶座（意外變數），且仍在水逆期，歐美財報、中美貿易談判恐有與預期出現落差的謠言消息傳來，短期雖多震盪，強者越強，投資人宜注意分散風險、多重配置。

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就個別星座而言，大環境「天王星效應」與「水逆效應」聯手發威的本週，「迷惘指數」更甚上週。所幸星象訊號全數為正，儘管小風小浪、光怪陸離之事不斷，卻無損大局朝正向發展，無重大震撼性衝擊。幾乎全數星座都處於順遂期。運勢冠軍王落在雙魚座，是今年生涯要起飛狂飆的發軔期。

好運第二的是，吉兆連莊、事業挑戰衛冕者成功的獅子座。翻轉局勢，從不被看好到越戰越勇、由黑翻紅，充滿令人又驚又畏的不死鳥傳奇；運勢第三的是魔羯座。拜守護星與太陽呈幸運角之賜，走出既定成軌、另覓他途，將發現柳暗花明、俯拾皆機會。

愛情運：★★★★★

金錢運：★★★★

事業運：★★★

★★★★★為滿分，☆為半顆星

1.雙魚座：出類拔萃、獨占先機、攻城掠地，運勢最旺。 2.獅子座：胸有成竹、後來居上、莫測高深，籌碼最多。 3.魔羯座：才華洋溢、如魚得水、悠遊自得，心情最佳。 4.雙子座：功成名就、名實相符、高昇在望，事業最順。

牡羊座、獅子座、射手座，本週（03.06~03.12）火象星座運勢。

♈ 牡羊座（3月21日至4月19日）

柔以化剛，成人之美。精神回饋重於金錢算計的這段日子，享受「施比受更有福」的滿足感，社會意識、群體認同或公益動機轉強。願意為善念付出或犧牲，助人回頭來竟幫了自己。事業攻擊力道轉弱，有待暖身熱車、汰舊換新，微調策略、重新啟動，以期丟掉沉痾包袱，下回合快速衝刺。濟弱扶貧帶來無價財富。愛情是走進幸福光影。

♌ 獅子座（7月23日至8月22日）

逆襲而出，有志竟成。守護星相繼與財星及成功星呈超幸運角的這段日子，「揚眉吐氣指數」大增，有後來居上、大血前恥，並一吐胸中氣悶之兆。事業、財富與人生都有令人吃驚的終極爆發力，是生存的鬥士、可怖的對手與堅韌的強者。事業經營無視職涯險詐惡鬥、暗潮隱患，犀利藏鋒、專心致志，不達目的決不退場。也藉著陰謀陽謀縝密布局與鐵血紀律，終能在關鍵時刻扭轉乾坤、扳回劣勢，贏在終點線。正偏財齊旺，理財投資有勇有謀，有挖到寶礦、合作事業發達之兆。愛情是種專寵的權利。

♐ 射手座（11月22日至12月21日）

不厭其煩，專注無敵。工作不時被突發狀況干擾或中斷的這段期間，事業「風阻係數」提高，儘管難題不大，卻讓實力分散，影響既定進度。所幸適時排定優先順位、輕重緩急，還是能集中火力，在選定的議題發揮強項，建立防火牆、專心經營基本面、守住既有版圖。事業根基紮實，有亮點表現。理財投資皆有所獲。愛情是眷戀圓心的幸福半徑。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（02.20~02.26）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

財報告捷，彈無虛發。財務喜兆接踵而來的這段日子，正值年度事業向上提升與向外開拓的高峰期，職場發達、深造研修、高中金榜、實現志業等願望清單實現率頗高。事業經營雄才大略、不拘細節。趨勢性掌握與觸類旁通的多領域觸角，則讓鎖定目標多能順利推展、循序而成。財運佳，身價、產品或業績大有增值。愛情是向幸福飛馳的心。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

啼聲初試，名不虛傳。事業宮雙喜臨門的這段日子，「閃亮指數」登上年度之最。可望在天時地利人和等優勢條件助攻，一夕爆紅、打響招牌或大受矚目，榮登眾星熱門人物排行榜寶座。事業近期將有力作、新品或成果出爐，來勢洶洶、頗受各方期待，風險胃納量增，有勇於放手一搏的賭徒氣魄。投資有獲利良機。愛情是幸福豔色劑。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

喜上添喜，銳不可擋。守護星先後與太陽、戰星呈大幸運角，加上本命宮喜獲四大吉星超級助攻的這段日子，事業、金錢、情感無一不順，是個人年度運勢之最。行事多了果斷與銳氣，境隨心轉、好事隨之駕到。近期可望有數起顯著生涯突破，久無強大動能的事業，也將出現大幅度跳躍式成長。事業經營結束舊章節、邁入新里程，及時回籠的信心士氣有助對抗心理障礙，披荊斬棘、自成一格。適合單打獨鬥、白手起家，走一條與別人不同的路，獨創藍海優勢。理財投資有方。愛情是風姿綽約。

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（03.06~03.12）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

炙手可熱，小退大進。水逆開始發酵，不過事業宮卻一度湧現四星拱照盛況的這段日子，正值年度事業呼聲、評價最佳月分。儘管守護星要退行到月底，各色風波小挫、是非爭議等枝微末節的狀況也沒少過，但事業競爭力強、目標實現勝算大，事業正持續正向發展。健康或體力有待注意。財力先進後退，宜未雨綢繆。愛情是有待解壓縮的程式。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

周延細膩，慎小謹微。對原則與形式執著度轉強的這段日子，「龜毛指數」堪稱衝上年度新高。優點是不厭其煩、使命必達。只是對精準度與完美度的講究，有時恐近乎周遭人耐受臨界。事業公事公辦、照章行事，沒有太多彈性發揮或怠速空間，工作魔人上身，執行效率頗值稱道。理財預算有餘，業外收入進帳多。愛情是傾斜的國度。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

樂享現狀，後顧無憂。本命宮擁幸福星加持的這段日子，無論工作或居家都呈幸福感滿滿、安全感滿滿的舒適狀態，是風霜歸來、卸下盔甲的戰士。珍惜親情、懷舊念故、把握當下，暫時不急於對外擴張，而是拉回身邊議題、貼近地氣。事業回防第一線，從實作中累積能量，勞而有功。交友注意。財運走揚，好運連發。愛情是種舒適恆溫。

金牛座、處女座、魔羯座，本週（03.06~03.12）土象星座運勢。

♉ 金牛座（4月20日至5月20日）

福至心靈，神來之筆。財富宮四大吉星簇擁，且本命宮迎來天王星進駐的這段期間，變動中有驚喜。凡事不宜預設立場，過程也未必符合常規，但總歸是段很值得期待的生涯轉型契機。事業團隊稜角磨合、共識漸強，也開始發揮優質戰鬥能量，以人海戰術、怪想奇招，在大眾市場占有一席之地。財運強，但回收稍慢。愛情在友誼的曖昧徘徊。

♍ 處女座（8月23日至9月22日）

寬猛並濟，中道而行。機會與挑戰並存的這段日子，面臨不少兩難抉擇，沒有孤注一擲或片面獨斷的籌碼，對話與妥協是必要之惡。幸運的是，危急時刻總有及時春雨或庇護天使適時現身，填補不足、緩和失衡神助攻。事業儘管不時得做出艱難決斷、痛下割捨，處境為難，但能藉換位思考等同理心化解危機。偏財佳。愛情是攜手同行。

♑ 魔羯座（12月22日至1月19日）

風生水起，殊途同歸。對周遭亂象應付裕如的這段期間，「驛動指數」大增且越動越發，是一段豐富有味的人生之旅。變動意味走出舒適圈，嘗試未知、實驗各種可能，遇見機會。事業看好度高，只是選項太多、太雜、太急，不必預設立場，對各種可能說不。切記成敗勝負取決於速度節奏，不在抉擇內容。財運走俏。愛情是個開放命題。