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世界3大發明「來自夢境」！　他醒後做出無敵高射砲改變二戰

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▲▼高射砲，示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲帕金森（David B. Parkinson）在夢裡找到改良高射砲的靈感。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

每個人睡覺時多少都會做夢，有時醒來還會對昨晚的美夢念念不忘，有些人甚至還可以從夢境中得到「發明的靈感」，據傳，有3項重大發明就是受到夢的啟發而誕生。

1、Google搜尋引擎

綜合外媒報導，計算機科學家佩奇（Larry Page）在23年前還是個22歲的研究生，就讀於斯坦福大學，某天半夜他突然從夢裡驚醒，因為他夢到自己把所有網頁都下載下來，並檢視了網頁之間的關聯性，因此後來就從這個靈感設計出「PageRank」算法，成為了後來的Google搜尋引擎。

▲▼google,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲Google的發明也是要感謝夢境。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

2、裁縫機

發明世界上第一台裁縫機的是美國人伊萊亞斯（Elias Howe），他原本很困擾針眼到底該擺在哪個位置，直到某天，他夢到自己來到陌生國度，國王命令他要在1天之內製作出裁縫機，但他想破頭也想不出方法，只好面臨被斬首的命運，行刑之前他突然看到武士的長矛尖頭上開著孔，瞬間就恍然大悟，順利發明了裁縫機。伊萊亞斯醒來後，照著夢境製作，果然很快就做出初步模型，第一台裁縫機便在1845年問世，每分鐘能縫250針。

▲▼裁縫機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲他從夢裡的武士長茅解開針眼位置擺放問題。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

3、改良版高射炮

科學家帕金森（David B. Parkinson）於1940年不小心在新澤西州貝爾電話實驗室睡著，他夢到自己正守著一台高射砲，每拉動一次扳機就能打下一架敵軍飛機，在夢中他注意到，砲的其中一側裝有「可變電阻器」，於是他醒來後突然意識到，可變電阻器可以改良成高射砲的電動大腦，於是改良版的高射砲就此誕生，沒幾天就讓敵軍損失了近200架飛機，堪稱是「改變二戰進程的發明」，讓他獲得總統獎和富蘭克林獎章。

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關鍵字：夢境,Google,Larry Page,Elias Howe,David B. Parkinson

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