快訊／桃機一二航廈無預警停電　傳旅客受困電梯

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有網友今（8日）天稍早在PTT爆料，桃園機場第二航廈入境大廳無預警大停電，僅剩幾盞備用燈，「傻眼，是發生什麼事情，然後外國人反而很淡定。」網友指出，目前手扶梯可用、銀行有電、航班資訊下方的監看螢幕有電、指示牌跟販賣機有電。

據了解，除了第二航廈，第一航廈也停電，由於大停電，影響報到作業，同時傳出有旅客受困在電梯。機場公司表示，大約9點26分發生停電狀況，原因還在調查中，目前電路陸續復歸中。

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▲桃園機場傳出無預警停電。（圖／記者蔣婕妤攝，下同）