失火卻遇「防盜鐵窗」擋路！69歲阿伯困在4樓陽台　慘被燒死

▲鐵窗把民宅封住，住戶被活活燒死。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導



大陸安徽省蚌埠市的一處老社區裡日前發生火災，起火地點為一處位在4樓的民宅，但由於巷弄狹小，消防設備不足，再加上民宅的窗戶外面被防盜用的鐵窗封死，被困在裡面的69歲男子完全逃不出來，被活活燒死在家中。



大陸媒體報導，這名69歲的賀姓男子與妻子在當地租屋，上個月19日，他的妻子外出，賀男獨自在家卻遇到火警，他逃到陽台之後被外面封死的鐵窗給困住。鄰居們在外面看了相當著急，卻也沒有辦法進去救援，只能眼睜睜地看著賀男被困在房屋裡面，被大火吞噬。

消防人員到場之後將大火熄滅，可惜火勢太猛，賀男已經被燒死了。據了解，民宅所在的地方是巷弄狹小的老舊社區，根本沒有任何消防設備，消防車也不易進出，一名鄰居原先到建築物內找了滅火器，但救援未果，消防員到場之後，也發現社區內沒有消防栓，只能到其他地區尋找水源，這樣的環境成為公共災害的隱憂。

雖然許多人會認為鐵窗封死阻礙逃生，應該要留個門，但也有消防員指出，鐵窗封阻不是致死主因，發現火災太晚才是關鍵，因為火勢若真的已經太大，鐵窗也會有溫度，無法徒手打開逃出去，最重要的還是提高警覺，裝設住宅用火災警報器等等，及早發現，才能增加保命機會。