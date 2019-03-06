更新／萬華驚傳瓦斯外洩封鎖　先「道路回填」晚上再開挖

▲萬華驚傳瓦斯外洩。（圖／記者趙永博攝，下同）

記者趙永博、林柏安／台北報導

台北市萬華區貴陽街2段5日晚間22時驚傳瓦斯外洩，目前已疏散80人，暫無傷亡消息傳出。消防局今天晚間接獲通報，貴陽街2段252號台瓦8吋管發生破裂，當局隨即出動11輛消防車、1輛救護車及人員36名，封鎖貴陽路2段至華西街、環河南路至桂林路及環河南路與長沙街口。台瓦表示，附近無管線開關無法進行斷氣，須開挖後才可進行止漏作業。而北市消防局今天（6日）指出，目前沒挖到漏的管線，因上面都是台電的管線，先將道路回填，並關閉此段管線，等今晚再開挖；瓦斯外漏原因還無法判定，因沒看到管線。

台瓦表示，22時39分103回報台瓦偵測數值為LEL40，台瓦查看後已聯繫工班，現場6線水線防護中，台電也已斷電，目前疏散約80人（43男、37女）；封鎖區域為為東起貴陽路2段至華西街、南至環河南路交桂林路、北至環河南路交長沙街。

附近住戶透露，晚間21時30分左右就聞到味道，後來發現馬路上有一處突起點味道最濃。消防局表示，5日晚間22時接獲報案隨即到場處理，台瓦人員也於6日0時左右抵達現場處理後續，目前消防人員在現場持續灑水待命。

▲▼現場人員進行回填作業。（圖／記者趙永博翻攝）

▼現場人員進行回填作業。（圖／記者趙永博翻攝）

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