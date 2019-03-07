南港車站首辦演習　柯文哲：想想看雨天有什麼可以改進的

▲台北市實施民安5號災害防救實兵演練。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府下午舉行108年度民安演習，但天公不做美，寒流來襲低溫又下雨，讓演習人員在雨中操演；儘管如此，演習過程仍相當熱絡，參與人員也相當投入。市長柯文哲說，這次演習不僅是中央地方政府、民間，還有國際友人參加，以往演習都是晴天，不過演習從嚴，回去想想看遇到雨天還有什麼可以改進的，再想想看。

此次演習維民安5號演習，目的為強化動員準備具體作為，驗證全民防衛動員效能，運用「動員、戰綜、災防」三合一會報聯合運作機制，整合政、軍、警、消、民等各界資源，持續秉持「防災重於救災、離災優於防災」原則，落實相互支援與合作策略，以強化本府救災能量。

北市府指出，東區門戶計畫包含8大構想、37項子計畫，未來南港地區將邁向更高的國際舞台，隨著高鐵南港站通車、中研院主導的國家生技研究園區營運、國家會展中心、台北流行音樂中心陸續完工，南港區將建構完整生技產業廊帶，打造流行音樂及文創產業並推動軟體及會展產業發產，極具交通與產業發展的關鍵地位。

其中，南港車站為本區最交通的重要樞紐，故本次演習擇定「南港車站」作為災害防救演習的主要演習場地。此次演習主要包括震災、重大火災、重大鐵路交通事故、毒化災搶救、收容安置避難疏散等演練，驗證本市各項災害防救整備應變 SOP 機制，考驗政府指揮調度、動員及應變能力。

現場觀察，儘管下著雨、天氣濕冷，但參與演習的同仁們仍相當熱絡，非常投入在演習過程中，爆炸、火警、搶救傷患等演練相當逼真，現場掌聲不斷。

會後柯文哲致詞時表示，南港地區是北市近年發展最快的地方，包含高鐵站的通車、國家生技園區的開幕還有國家會展中心、流行音樂中心將在今年開幕，是東區門戶計畫很重要的一環。而南港車站將會是交通樞紐，這次假定三角斷層發生錯動、發生6.6的強震，不僅是中央地方，還有國際友人參加，「今天天氣不好，以前都是晴天演習，不過演習從嚴，回去想想看遇到雨天有什麼可以改進的東西，再想想看。」