「敞開雙臂」歡迎韓國瑜！福建副省長：正安排具體合作

▲ 高雄市長韓國瑜將於3月22日至28日開展行程。（圖／記者洪正達攝）

大陸中心／綜合報導

韓國瑜日前宣布3月底造訪香港、澳門、深圳、廈門，為高雄找尋商機。福建省副省長鄭建閩6日表示，高雄對接廈門擴大交流，肯定是有好處的，福建不但歡迎台灣水果進口，其他具體合作正在加緊推進。據悉，廈門口岸長期是台灣農產品登陸的最大站，2018進口台灣水果量達4.7萬噸。

根據《聯合報》報導，鄭建閩說，以兩岸交流來看，福建對台往來最便利，也是台商投資最早、最廣的重鎮；當前兩岸關係要再突破，福建必定是重要的窗口。鄭建閩還說，高雄市長韓國瑜來訪是兩岸城市的正常交流，福建省對台灣各地城市交流，也敞開大門和雙臂，務實推進合作交流。

鄭建閩表示，廈門港是進口台灣水果最大的海關、重要口岸，加上閩台對接定位，今後來往合作只會更密切；除了農特產品，還有其他具體合作正在安排，會達成什麼合作上的協議，必須再進一步對接，但肯定會更多增進閩台，特別是對高雄的交流。

▲台灣水果貨櫃抵達廈門同益碼頭。（圖／記者蔡紹堅攝）

據悉，廈門口岸長期是台灣農產品登陸的最大站，自2005年大陸開放台灣水果進口後，廈門市政府就指定同益碼頭作為台灣水果及農副產品進口口岸，並實施快速驗放便利化措施。截至去年，廈門口岸已累計進口台灣水果23萬噸、台灣水產品2.2億美元。

廈門的台灣農產品進口量也不斷攀升，據統計，台灣水果進口量2005年時只有207噸，但到2018年，進口台灣水果量已達4.7萬噸、8616萬美元，13年來成長了226倍。此外，佔大陸進口台灣水果總量比重，也從14.5%成長至90%，連續11年都是大陸進口口岸的第一位。台灣水產品進口也從年進口2500美元提高到目前年進口6698萬美元，增長2.7萬倍。

▲台灣蓮霧在廈門高檔超市ole。（圖／記者蔡紹堅攝）

廈門海關1月發佈公告稱，率先與「高雄關」建立緊密友好合作關係，開闢兩岸互認新渠道。此外，廈門去年對台的進出口額再創新高，達到634.3億元人民幣（約台幣2880億元），同比增長5.4%，其中，對台農產品的進口居大陸首位。

廈門海關24日披露，2018年廈門關區對台灣進出口達634.3億元人民幣，同比增長5.4%，其中出口283.4億元，同比增長5.8%；進口350.9億元，同比增長5%。