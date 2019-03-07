兄弟倆為陪爸爸　日月潭公路旁開私宅食堂

文／鏡周刊

頭社的夜晚非常寧靜，若想打牙祭或吃晚餐，最近也得開車到水里，還好，在「散步的雲－日月潭生態民宿」主人范懷仁的大方推薦下，我找到了距離民宿只有5分鐘車程的「阿爸食堂」。這間隱藏在深山裡的小餐館，最初是劉俊豪兄弟倆為了陪伴獨居的劉爸爸，返鄉經營的私宅料理。

傍晚抵達食堂，經過改造的三合院，中央升起柴火，兩邊點滿燈光，格外有情調。劉俊豪酷酷的向我們打招呼，燒得一手好菜的劉爸爸則熱情介紹菜色，他的招牌菜有「鹹豬肉」「三杯豆腐」，還有依季節上桌的「麻油蛋」，我們每一道吃起來都很暖心。他說，這些菜都是小時候記憶中的味道，也是從前農家人的家常菜，因為都是做給自己家人吃的，只用天然食材，不加化學調味。

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話匣子漸漸打開的劉俊豪，講起阿爸食堂的空間擺設，每個物件都有不同的小故事。比如擺著一張圓桌，上面寫著「員」字的那間，是劉爸爸取好兆頭，象徵團圓特別找來的餐桌，但劉俊豪卻說，他本來想買個中間有寫圓字的方桌，要跟劉爸爸唱反調；而塗鴉在正廳左右兩側牆面的青龍與白虎，則是打工換宿小幫手的作品，沒想到意外的搭配，超有氣勢，很符合劉俊豪的期待；另外兩幅掛在咖啡店裡，栩栩如生的小狗畫像則是出自客人之手，惹得他說：「如果沒有透過繪畫，我可能永遠都不知道他們這麼有才華！」

靠近馬路邊的「日月潭湖的怪物」咖啡，對劉俊豪而言，是一場意外。起初是叔叔為了分享咖啡所搭建的竹寮，但因為實在不牢靠，某次風災過後，劉俊豪趁機拆除重建成眼前這間溫馨又粗獷的小木屋，煮咖啡玩出了興趣，如今飄著咖啡香的小屋，反而成為劉俊豪最喜歡停留的空間。

阿爸食堂 地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷78號

電話：0935-077-490

營業時間：採預約制，餐點需提前2天預約。



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