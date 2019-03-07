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兄弟倆為陪爸爸　日月潭公路旁開私宅食堂

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文／鏡周刊

頭社的夜晚非常寧靜，若想打牙祭或吃晚餐，最近也得開車到水里，還好，在「散步的雲－日月潭生態民宿」主人范懷仁的大方推薦下，我找到了距離民宿只有5分鐘車程的「阿爸食堂」。這間隱藏在深山裡的小餐館，最初是劉俊豪兄弟倆為了陪伴獨居的劉爸爸，返鄉經營的私宅料理。

被群山環抱的三合院，是提供農家菜的「阿爸食堂」。

傍晚抵達食堂，經過改造的三合院，中央升起柴火，兩邊點滿燈光，格外有情調。劉俊豪酷酷的向我們打招呼，燒得一手好菜的劉爸爸則熱情介紹菜色，他的招牌菜有「鹹豬肉」「三杯豆腐」，還有依季節上桌的「麻油蛋」，我們每一道吃起來都很暖心。他說，這些菜都是小時候記憶中的味道，也是從前農家人的家常菜，因為都是做給自己家人吃的，只用天然食材，不加化學調味。

請繼續往下閱讀...
  1. 由劉爸爸掌廚的農家菜，吃得到招牌的「鹹豬肉」「三杯豆腐」等菜色。（350元／人，圖為兩人份）
  2. 天氣涼爽時，在三合院吃晚餐別有一番風情。

話匣子漸漸打開的劉俊豪，講起阿爸食堂的空間擺設，每個物件都有不同的小故事。比如擺著一張圓桌，上面寫著「員」字的那間，是劉爸爸取好兆頭，象徵團圓特別找來的餐桌，但劉俊豪卻說，他本來想買個中間有寫圓字的方桌，要跟劉爸爸唱反調；而塗鴉在正廳左右兩側牆面的青龍與白虎，則是打工換宿小幫手的作品，沒想到意外的搭配，超有氣勢，很符合劉俊豪的期待；另外兩幅掛在咖啡店裡，栩栩如生的小狗畫像則是出自客人之手，惹得他說：「如果沒有透過繪畫，我可能永遠都不知道他們這麼有才華！」

  1. 打工換宿的小幫手為阿爸食堂留下左青龍右白虎的塗鴉。
  2. 餐廳內搜集不少40、50年代的生活用品。

靠近馬路邊的「日月潭湖的怪物」咖啡，對劉俊豪而言，是一場意外。起初是叔叔為了分享咖啡所搭建的竹寮，但因為實在不牢靠，某次風災過後，劉俊豪趁機拆除重建成眼前這間溫馨又粗獷的小木屋，煮咖啡玩出了興趣，如今飄著咖啡香的小屋，反而成為劉俊豪最喜歡停留的空間。

  1. 用木碗盛裝的拿鐵，喝起來特別有情調。（90元／杯）
  2. 開在公路旁的咖啡店，沒有固定的營業時間，主人說隨緣。
  3. 劉俊豪與朋友一起設計建造的咖啡店，是他自己最喜歡的空間。
  4. 劉俊豪常有很多怪奇點子，「日月潭湖的怪物」就是他取的。
阿爸食堂
  • 地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷78號
  • 電話：0935-077-490
  • 營業時間：採預約制，餐點需提前2天預約。
 


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