公道伯參選／吳志揚到場力挺：黨內民主要大家信服

記者楊亞璇／台北報導

前立法院長王金平7日上午在台北國際會議中心頂樓，正式宣布投入2020總統大選。國民黨立委吳志揚出席盛會，他談到黨內初選表示，黨內的民主要獲得大家信服，希望儘早決定人選。

對於黨內幾顆太陽有意角逐參選，吳志揚表示，國民黨人才多，不管怎樣希望早一點決定人選，決定人選後，請所有沒有出線的人全力支持，塑造國民黨團結形象，「希望大家完成大我」，大家在各個位子打拚，一起為台灣打拚。

吳志揚進一步指出，如果大家走貌合神離的路線，前途是非常堪慮，好好的一盤棋就會失分，希望太陽們都有這個胸襟，表達意願要出來，不必扭扭捏捏，過去國民黨只有一個人選初選，但是過去文化已經過去了。

對於黨內初選機制，吳志揚也表示，主席的決策要負責一些責任，黨內的民主要獲得大家信服，儘早產生會贏的組合，「大家要花腦經」，他也希望，第二階段不要太晚定案，總統沒有定案，要大家各就各位也是不容易的事，還有立法委員的選舉，大家都會在地方選立委選破頭，機制不管怎麼樣，應該要快一點。

被問到王金平是不是最強人選，吳志揚則表示，大家都有大家的擅長，由選民來決定。

▲王金平宣布參選2020總統，國民黨立委吳志揚到場支持。（圖／記者林敬旻攝）