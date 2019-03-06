影／西安90後女站務員「最強大腦」！1小時畫出807鐵路站名

記者馬叔安／綜合報導

西安火車站售票員李聰可以在一個小時內，默畫出全國鐵路結算站示意圖，其中包括807個站名、343個線名、606個結算站和201個非結算站，被同事們稱為「最強大腦」。據了解，李聰曾在軍隊擔任通訊兵，經常會花好幾個小時練習畫大陸全國鐵路結算站示意圖。

▲西安火車站售票員李聰被同事稱為「最強大腦」。（圖／翻攝自《中新社》）

《中新社》指出，李聰生於1990年，17歲時入伍服兵役，軍旅生涯使得她對數字、圖形等具有強大的記憶能力，也正因這些在部隊裡打下的基礎，還有一股不服輸的勁頭，使得她在退伍後來到火車站工作時，能夠逐漸成為同僚中的佼佼者。

「首先剛開始接觸這個示意圖的時候，我會把它分為四個部分，就是東西南北四個部分，然後從兩條主乾線京廣線跟隴海線把它劃分開」李聰說，「然後我一般是先畫它的框架，就是從主要的框架開始然後慢慢地延伸到小的一些支架，當把所有的架構你都已經按比例把握清楚了以後，我才會去再去試著記它的站名和它的線名。」

▲李聰在售票車間工作。（圖／翻攝自《中新社》）

也正因對全大陸的鐵路成竹在胸，李聰時常為買不到票的旅客提供各種轉乘的方案，「我就會想，根本就不需要查詢了，直接就可以想到他可以從哪個站中轉最快，或者是節約最短的時間。」

《西安日報》指出，2012年退伍後的李聰由於初到崗位，曾因為動作慢，一位排在隊伍後方的旅客等急了，就跑上前來敲打玻璃說，「你也太慢了，你是不是睡著了？」。

▲李聰展示靠記憶畫出的大陸全國鐵路圖。（圖／翻攝自《中新社》）

李聰說，「此後我便暗下決心要提高自己的水平。」之後她經常利用下班時間練習，一練就是幾個小時，對於自己的走紅則表示，「非常感謝大家關注我們基層工作人員。」