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車內藏毒、逃逸外勞…　桃警封城掃蕩成果豐碩

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▲桃警封城掃蕩成果豐碩。

▲桃園市政府警察局執行封城掃蕩成果豐碩。（圖／桃園市政府警察局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「車內藏毒品、擁槍自重販毒、查獲非法外勞…」桃園市政府警察局6日指出，該局一連兩天，執行安居緝毒、肅槍專案，以「對外封鎖、對內掃蕩」原則，出動警力963名，執行臨檢處所213處、路檢43處，共計查獲各類案件296件312人，成果豐碩，強烈宣示政府打擊犯罪的決心。

桃園市警局指出，該局於4、5兩日執行安居緝毒、肅槍專案中，保安警察大隊於專案期間首日凌晨3時許，在桃園區中正路上執行巡邏勤務，見一輛自小客車行車速度忽快忽慢，遂欲上前勸導。卻見陳嫌眼神飄忽不定，經掃視陳嫌車內赫然發現後座腳踏墊上有好大一包，經初步鑑驗原來是毒品愷他命（重1公斤），訊後移送法辦，並將持續追查毒品來源。

▲桃警封城掃蕩成果豐碩。

▲▼蘆竹警分局查獲逃逸外勞及擁槍自重販毒案件。（圖／桃園市政府警察局提供）▲桃警封城掃蕩成果豐碩。

又，刑事警察大隊偵六隊、蘆竹警分局及新竹市第二分局於專案期間至平鎮區大昌路執行毒品專案，查獲江嫌持有安非他命246公克、吸食器及分裝袋等證物，另循線至新竹縣新豐鄉查獲陳嫌（江嫌女友）持有改造手槍1支、改造子彈5發及海洛因等證物。

蘆竹警分局於專案期間至蘆竹區龍壽街民宅執行戶口訪查勤務，沒想到應門的不是戶長，而是印尼籍移工，經查屋內共有4男4女名印尼籍非法逃逸移工，過程中非法移工四處逃竄，仍全數遭警方查獲，訊後交移民署桃園專勤隊接辦調查。

▲桃警封城掃蕩成果豐碩。

另外，警方亦於線上偵破「男子持有毒品海洛因磚案」，楊梅警分局於夜間至龍潭區聖亭路執行毒品專案，查獲徐嫌持有海洛因197.28公克、安非他命22.29公克、電子磅秤等證物，訊後移送法辦。

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關鍵字：桃園市政府警察局,安居緝毒,肅槍專案

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