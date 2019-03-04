日本研究：烏鴉會開水龍頭喝水 還會調高水量洗澡！

▲樋口廣芳發現：烏鴉能夠根據喝水和洗澡的不同需要，用嘴喙碰觸飲水機的水龍頭來調節出水量。(圖／樋口廣芳提供)

國際中心／綜合報導

日本《朝日新聞》報導，日本東京大學鳥類學教授樋口廣芳3月1日在英國鳥類學術期刊上British Birds上發表報告指出，他發現烏鴉能夠根據喝水和洗澡的不同需要，用嘴喙碰觸飲水機的水龍頭來調節出水量。

報導指出，當聽到有息說：烏鴉會自行轉動飲水機的水龍頭後，樋口就在2018年3月至4月期間，在橫濱市南區的弘明寺公園飲水機處觀察烏鴉。

樋口發現，飛到公園的十幾隻烏鴉裡，會使用公共飲水機的是1隻雌性小嘴烏鴉。他陸續觀察了79個小時後，發現這隻雌性烏鴉喝了21次水、還洗了4次澡。

據了解，這隻烏鴉喝水時會使用嘴喙啄動水龍頭，讓飲水從開口朝上的水龍頭中湧出。 洗澡的時候，這隻烏鴉則是用嘴喙銜住水龍頭栓，然後大幅度扭轉，在噴出高度約50至80公分的自來水裡沐浴。

樋口發現，但這隻烏鴉並不會再次轉動關閉水龍頭。水龍頭是由來到公園的人們關上的。他發現跟這隻烏鴉的雄性伴侶以及周圍的烏鴉都不會轉動水龍頭。他後來雖然繼續進行觀察，不過卻再也沒看到這隻雌性烏鴉的身影。

樋口表示：「生活在都市地區的烏鴉會觀察人類的行為，未來也有可能會以各式各樣的方式來使用人類所創造出的工具。」 烏鴉的學習能力很強，牠們曾被觀察到在宮城、秋田兩個縣的道路上放置核桃，讓駛過車輛將核桃堅硬的外殼壓碎。

長年持續研究鳥類的樋口說：「將人類創造出的東西，配合自己的目的來使用，鳥類這種行為十分當罕見。」