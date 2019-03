灰髮男隔空嗆「你是個小偷」！　下秒慘被頭槌撞破窗戶險墜樓

▲灰髮男子在吧檯叫囂。(圖/翻攝自推特)

記者張靖榕/綜合報導

南非伯諾尼(Benoni)的湖畔俱樂部(Lake Club)日前發生衝突,一名灰髮男子對著吧檯另一邊的人大喊「你是個小偷,你做弊!」但他沒想到竟然被一位比他矮小的人手打到撞破窗戶,更差點墜樓。影片上傳後,俱樂部也對其成員發出公開信,「我們會確保事情得到公平的解決,請各位耐心等候。」

一名網友在推特PO出影片,時間為伯諾尼湖畔俱樂部的高爾夫冠軍賽期間,一名留著灰髮的白人男子在俱樂部酒吧暴怒,衝著在吧台斜對角的另一名男子大吼,「你是個小偷,老兄,你做弊,我不在乎,你就是個小偷!」儘管當時旁邊坐滿了人,也有人要他不要再說了,仍無法制止現場的場面變得更加火爆。

▲▼被辱罵的男子動手打人。(圖/翻攝自推特)

被指控是小偷的男子相當火大,直繞過吧檯走向灰髮男子,一靠近就先用頭槌將對方擊敗。接著男子接連出招,抓住對方連續揮出3計左拳,灰髮男被打飛、撞破後方窗戶,還差一點跌出窗外墜樓,十分驚險。最後男子在眾人的阻止下來罷手。

事後湖畔俱樂部在4日發表聲明「請大家切記,我們絕不接受也不縱容任何類似的行為,因為我們有義務確保所有俱樂部成員和客人在這裡有安全和開心的經驗。」聲明最後指出,在一場緊急召開的會議之後,「我們可以保證,這起衝突會有公平公正的解決方式,與此同時,請各位耐心等候。」不少俱樂部成員也在聲明底下留言,「這種人就該被踢出俱樂部」、「那老兄(打人的男子)的反應有點太過激烈了。」

Wow club champs is a serious business. Mike seems to have won the golf and the fight. pic.twitter.com/GzBrSfg7ts