駕駛車上「嘴開開」熟睡！特斯拉時速120km公路狂飆　用路人全傻眼

▲駕駛睡到嘴巴張開開。（圖／翻攝自推特／WTF!?）

國際中心／綜合報導

美國一名特斯拉駕駛日前在洛杉磯州際公路上，被發現人在駕駛座上大睡特睡，而車子竟以時速75英里（約120.7公里）的速度在行駛，模樣驚險又令人傻眼；經過這輛車的其他駕駛也紛紛被這幕嚇傻，將影片傳上網路後引起熱烈討論。

特斯拉從問世以來，就不斷強打每輛車都有「完全自動駕駛」的功能，可以將車子維持在車道內行駛，就算改變車道也不需要駕駛手動操作，一切都是全自動，甚至聲稱車上系統可以自行停車或是讓車子自動進出車庫。

根據外媒報導，4日時一名駕駛在洛杉磯州際公路上開車，意外發現一名特斯拉轎車的駕駛，整個人躺在駕駛座上呼呼大睡，甚至忘我到嘴巴大張，嚇壞其他用路人；最誇張的是，當時這輛特斯拉還以時速約120公里的高速在行駛，若是發生意外，後果恐不堪設想，目前也仍不確定，該名特斯拉駕駛最後是否有起床。

特斯拉的「全自動駕駛」功能需要額外花費3000美元（約9萬3千元台幣）安裝，但這個昂貴的功能並不能保證完全的安全，更有許多因為使用自動駕駛而發生的碰撞事故；特斯拉在駕駛的手離開方向盤一定的時間後，會發出警示，如果駕駛還是沒有反應，系統可以停下來並打開汽車的危險警示燈。

報導中指出，2016年時，一名俄亥俄州的男子駕駛特斯拉，開啟自動駕駛時撞上一輛卡車後死亡；2018年12月時，加州一名特斯拉駕駛被警方發現，在駕駛座上處於熟睡狀態，而當時該輛車的車速為時速70英里（112公里）。