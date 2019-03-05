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陳吉仲為產銷失衡切腹？　蘇貞昌：不鼓勵自殺　政策不好換主委

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

今年農作物大豐收，產銷失衡，導致農民大虧錢，價格大幅滑落，國民黨立委曾銘宗5日嗆，前農委會主委林聰賢曾說要和現任的農委會主委曾說，若產銷失衡要切腹自殺，對此，行政院長蘇貞昌表示，「我不鼓勵自殺」，事情要做好，如果因為政策不好或是處置不當，甚至換主委。

曾銘宗質疑，水果價格，政府對不起農民，今年暖冬水果會大豐收，今年農產品尤其水果，會不會產銷失調？

蘇貞昌回應，一直對於產量、價格或是外銷打開市場努力，今年是外銷創下新高，是最好成績，會在努力。

曾銘宗再追問，現在棗子從1月61元降到42元，香蕉從已經很低28元降到23元，面臨價格大幅滑落，要怎麼處理？

蘇貞昌說，他當屏東縣長時，是第一個縣長帶著農民農產品到消費市場賣水果，現在如果相關農產品有價格波動，會持續在相關產銷、相關資訊，農委會相關措施做努力。

農委會主委陳吉仲則掛保證，去年香蕉出口只有一千多噸，今年會到將近一萬噸，價格有外銷會有支撐，一定不讓產銷失衡。

接著曾銘宗秀出之前的新聞，前農委會主委林聰賢曾稱，若產銷再失衡要與時任副主委陳吉仲切腹自殺，對此，蘇貞昌回稱，「我不鼓勵自殺」，事情要做好，如果因為政策不好或是處置不當，甚至換主委。

陳吉仲最後強調，一定會讓包括鳳梨、香蕉所有的主要農產品都不會產銷失衡。

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