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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳王金平準備好連署書獨立參選？　王辦：沒有這個計畫

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▲表態參選下屆總統的前立法院長王金平，25日中午與宜蘭政商界餐敘，支持者頻頻高喊「總統好」，王金平宜蘭接地氣顯得很開心。（圖／記者游芳男攝）

▲前立法院長王金平。（圖／記者游芳男攝）

記者蔡浩祥／台北報導

有媒體報導稱，為避免重演「換柱」事件，前立法院長王金平已準備好連署書，做好獨立參選準備。對此，王金平辦公室新聞秘書李信宏接受《ETtoday新聞雲》訪問澄清，目前沒打算發動，也沒有這個計畫

準備在7日正式宣布參選總統的王金平日前接受專訪坦言，確實有基層勸他不要理會國民黨初選，被問到若黨內初選不如預期，是否會考慮脫黨參選，「但他是忠貞的國民黨員」。

有關準備好連署書一事，李信宏表示，是有支持者向院長建議，目前沒打算發動，也沒有這個計畫

▲吳敦義主動出示資料，表示總統初選黨內機制都曾經用過民調跟黨員投票的比例。 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者吳奕靖攝）

就在黨主席吳敦義表示，「徵召」的建議，是在政黨以求勝為選舉唯一目標的前提下，也不排除萬分之一的可能， 保留萬分之一的機會對任何政黨都是必要的準備的同時，王金平已撂話會參選到底。

王金平表示，想要參選現在就要出來參與初選，沒有人在後面才加入，「領導人要有智慧，這樣的做法只會造成黨的動盪，讓大家心有懸念」。

按《總統副總統選舉罷免法》第22條規定，若王金平確認脫黨參選，就必須透過連署方式，門檻為最近一次立委選舉的選舉人數1.5%以上，約28萬0384人。

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關鍵字：王金平,換柱,2020

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