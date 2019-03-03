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王金平轟「兩階段」破壞團結　周錫瑋：願意跟王叔叔聊一聊

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▲▼周錫瑋。（圖／記者楊亞璇攝）

▲周錫瑋。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／新北報導

針對國民黨總統初選提名方式，前立法院長王金平批評前台北縣長周錫瑋拋出的「二階段初選」破壞黨的團結。對此，周錫瑋3日受訪時表示，尊敬的王叔叔講什麼都覺得很好，願意跟王叔叔聊一聊。

國民黨定調總統初選方案，按原制總統參選人由7成民調、3成黨員投票決定；不過，黨中央仍有可能透過「二階段」徵召民調高的高雄市長韓國瑜參選。對此，即將在3月7日宣布參選的前立法院長王金平說，若機制不公參選到底。

王金平稱當選總統只要做一任，到時候再交棒給韓國瑜，周錫瑋出席新店區青工會長交接典禮時表示，「我尊敬的王叔叔講什麼我都覺得很好」，起碼大家現在都可以討論，希望國民黨和和氣氣，一切要以能夠大勝作為最重要考量，「成功不必在我，但是有我一定成功」，有許多不同聲音，可以有更好的方法，不要用僵化制度綁住自己。

周錫瑋強調，跟王院長過去非常好，跟朱立倫是兄弟，吳主席也是他的長輩，跟韓國瑜在很年輕的時候就認識了，每一個人都可以能為最大公約數，「我們共同的競爭者是民進黨，也可能是柯P」。

另外，王金平批評兩階段是破壞團結，他有信心打敗柯文哲跟韓國瑜，周錫瑋則說，「我覺得很好啊」，兩階段只是一個形容詞，只是大家有一個思考的想法，最重要是提名最強的人贏得2020，大家一條心，最強棒出來的時候知所進退，才能夠團結，「王叔叔要跟我談我也很願意」，開放所有人聊，像是前總統馬英九當時在新北市長初選時要他成全大局，讓給朱立倫，都是過眼雲煙，什麼都可以談。

周錫瑋說，他很願意跟王院長請益去聊一聊，是很開放的，他只是表達大家的心聲，所以提出來，態度上就是要一團和氣才能勝選，面對兩岸嚴峻的挑戰，而且民進黨這麼爛，「如果不能夠組一個非常強的團隊，就算打贏也沒有意義，我是一個階段、一個階段在走我的論述。」

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