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巨蟹雙魚座最心疼狗狗喵喵　一年花幾千買寵物險不手軟

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▲▼明台產物的寵物險3項商品特色。（圖／記者李蕙璇翻攝）

▲明台產物的寵物險3項商品特色。（圖／記者李蕙璇翻攝）

記者李蕙璇／台北報導

會為寶貝買寵物險的飼主中，以家庭觀念濃厚、有強烈責任心及犧牲奉獻精神的巨蟹座狗爸狗媽咪奪冠，而富有悲天憫人、直覺的雙魚座與踏實、刻苦耐勞的魔羯座，則是飼養喵貓保戶中最多的星座。他們平均一年花上2~5千元的保險費為寵物投保專屬的醫療險。

根據明台產險統計去年10月至今年2月投保寵物險保單中，為飼養狗狗買保險的汪爸汪媽，最多的為巨蟹座，其次為天秤座與雙子座、處女座。為貓咪買保險的保戶則是以雙魚座、魔羯座最多，其次為雙子座與水瓶座、天蠍座。

而目前有4家產險公司推出寵物險，其中明台產險、泰安產險主打寵物醫療險，富邦產險的為寵物意外醫療險，而新安東京海上產險的則是限乘車的意外醫療險，且都是以貓咪、狗狗為承保對象，並未開放其他寵物。

▼明台產物的第三代寵物險有二個方案供民眾選擇 。（圖／記者李蕙璇翻攝）▲▼明台產物的第三代寵物險有二個方案供民眾選擇 。（圖／記者李蕙璇翻攝）

各家都有承保的年齡等限制規定，以目前與東森保險代理人公司、《ETtoday寵物雲》合作推廣寵物險的第三代改良版《明台寵物の好險》保單商品來說，被保險對象除了限狗狗與貓咪之外，投保與續保的年齡都是有門檻規定。在犬隻部分，須為8週~9歲以內，可續保到11歲。而貓咪類，須為8週~11歲以內，可續保到13歲。

明台產險表示，民眾向保代通路業務員購買的第三代寵物險分為兩個方案，一案是年繳保費2,600元，一是4,875元方案。其中購買較高保費方案者以飼養狗狗的保戶較多，大部份來自桃園、基隆、新北市，而其狗狗年齡0-10歲中又以6歲為主，應該是考量狗狗比較喜歡外出較易受傷情況下，投保意願也較高。

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