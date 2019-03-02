他們是唯一能佩槍的人！　金正恩專車旁的「奔跑隨扈」背景曝光

▲金正恩出訪他國時，總能看到貼身保鑣跟車奔跑的身影。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

在越南河內舉行的第二次川金會已經正式落幕，北韓最高領導人金正恩也已經從同登車站搭上專列，踏上歸程。自金正恩抵達越南起，車隊每次經過河內街頭，周圍12名隨車奔跑的「御前侍衛」總是特別引人注目。事實上，負責領導人保衛工作的保鑣都得通過嚴苛訓練，能跟著專車奔跑的隨扈更是萬中選一的精英。

《中國新聞周刊》揭密這些神秘侍衛的背景身份。身為北韓最高領導人的貼身隨扈，顯然不只是「跟車跑的人」，他們要能通過嚴格的選拔，承擔艱鉅任務，部份金日成、金正日時代的隨扈，如今已經躍升為金正恩信任的左右手。

英國廣播公司（BBC）進一步透露，金正恩的保鏢通常是從朝鮮人民軍現役官兵中選拔而出，入選者必須擁有與領導人大致相同的身高，還要有良好視力，同時得在射擊、格鬥方面具備一定技巧。入選者會接受與北韓特種部隊同等強度的訓練，確保他們擁有足夠的戰鬥與應變能力。

▼在河內街頭隨車奔跑的「御前侍衛」。（圖／路透）



但要想成為北韓最高領導人的隨扈，除了體能、戰技通過考驗外，最重要還得「根正苗紅」、「家世清白」。長期關注北韓人事問題的約翰霍普金斯大學研究員麥登（Michael Madden）表示，除了入選者本人之外，就連上溯兩代人都得接受研嚴苛的背景審查。

值得一提的是，部份擔任領導人隨扈的警衛人員不止戰力強大，同時還擁有良好的教育背景，例如金日成的警衛李乙雪就曾留學前蘇聯最知名的軍事學府伏龍芝軍事學院，後來成為北韓領導人保安體系的締造者；曾擔任金正日保鏢的金英哲則是畢業於萬壽台革命學校和金日成軍事大學，可說是北韓軍隊中的知識精英。

事實上，跟著金正恩專車跑步的隨扈只是「少數」，更多的保安人員並不會貼身出現。麥登表，朝鮮人民軍的警衛系統中共有6個部門、3個戰鬥旅和多支保鏢隊，總人數將近十萬，包括6000至10000名直接負責領導人安全的保鑣、司機、工程與技術人員，金正恩的賓士防彈車隊也隸屬其中。

金正恩歷次出訪行程，都能看到這些貼身隨扈護駕的身影。他們身穿黑色西裝、打深色領帶、胸前別著像章，一般以兩側5人、車後2人的「5-5-2」隊形展開，對金正恩的加長型賓士防彈車成伴包圍狀態。

北韓從來不會公佈領導人保鑣的身份，但有部份北韓黨政軍官都曾有擔任領導人警衛的經歷，可見他們出身精英、能力出眾，許多人都能在後續生涯中取得更高職位。麥登指出，與其他保安人員不同的是，這些貼身保鑣一旦上任，就被允許在陪同金正恩時攜帶槍枝和彈藥，是全北韓唯一有資格在領導人身邊佩槍的人。

▼金正恩車隊抵達越南同登車站，其隨扈包圍在專車旁警戒。（圖／路透）

