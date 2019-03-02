三大涉台議題兩會獲關注！　聚焦「反台獨、九二共識」

▲第十三屆全國政協和全國人大第二次會議將在3月3日和3月5日於北京舉行。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

全國兩會即將登場，涉台議題成為眾人焦點。其中，三大題材最受關注，分別是「暢談和平統一」、「聚焦九二共識」以及「建言融合發展」。繼中共總書記習近平1月發表《告台灣同胞書》後，觀察人士認為這一宣誓為處理台灣問題畫下藍圖。

《中新社》指出，過去一年兩岸政治關係持續僵持，台海局勢愈趨錯綜復雜；另一方面，兩岸各領域交流合作不斷深化，呈現新態勢。因此，在今年的全國兩會上，三大涉台議題將獲得各方關注。

▲習近平發表《告台灣同胞書》。（圖／路透社）

暢談和平統一

報導稱，習近平在講話中發表涉及祖國和平統一的五點主張，其中提出探索「兩制」台灣方案成為大陸對台大政方針的最新亮點。

報導指出，和平統一之路並非一帆風順，「一國兩制」長期在台灣被「污名化」。對此，中國政法大學台灣法研究中心主任馮霞認為，讓台灣基層民眾真正了解「一國兩制」需下「大功夫」、花「大力氣」。

報導稱，暢談民族復興與兩岸和平統一前景，建言增進兩岸同胞心靈契合及對和平統一的認同，應是今年全國兩會輿論場的重要內容。

▲「反腐」已蟬聯三年兩會最熱詞。（圖／路透社）

聚焦「九二共識」

報導稱，「九二共識」作為兩岸關係和平發展的政治基礎，得到越來越多的支持，有利於兩岸關係發展的正向因素在不斷增加。

據報導，面對台灣當局升高兩岸對抗和敵意動作頻頻，形形色色的「台獨」分裂行徑不時泛起，大陸方面高舉反「台獨」大旗，加強與台灣認同「九二共識」、支持兩岸關係和平發展的政黨、團體及個人交流對話，突出訴求「兩岸關係好、台灣才能好」。

報導指出，台灣「九合一」選舉導致地方政治版圖翻轉，民心思變；台灣民眾對發展經濟、改善民生的意願強烈，民進黨過去「抹黑大陸、引起恐懼」的競選辦法逐漸失靈；客觀上，支持在「九二共識」基礎上發展兩岸關係的民眾數量增加。

今年全國兩會，結合台海形勢，反對「台獨」，堅持「九二共識」，預計將成為官方表態和代表委員關注的熱詞。

▲2018年3月10日，全國政協十三屆一次會議第三次全體會議在人民大會堂舉行。（圖／CFP）

建言融合發展

報導指出，在過去的一年，大陸推出一系列惠及廣大台灣同胞的政策，出台促進兩岸經濟文化交流合作的「31條措施」，各省市相繼推出具體方案；制發台灣居民居住證，取消台灣居民就業許可證，實現金門供水等，在率先同台胞分享大陸發展機遇、逐步為台胞台企提供同等待遇方面，邁出新步伐。

報導稱，分享兩岸和平「紅利」，改善經濟民生，過好日子，也成為台灣社會的普遍願望。2018年，各領域交流合作持續擴大深化，兩岸貿易往來再創歷史新高；台灣同胞來往大陸首次突破600萬人次，「首來族」40萬人亦創歷史新高；報考大陸高校的台生成倍增長。

報導最後提到，兩岸關係不斷克難前行，和平發展經驗凝聚各方智慧，踐行「兩岸一家親」理念出新招。全國人大代表、政協委員們就此積極關注。