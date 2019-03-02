　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

三大涉台議題兩會獲關注！　聚焦「反台獨、九二共識」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲第十三屆全國政協和全國人大第二次會議將在3月3日和3月5日於北京舉行。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

全國兩會即將登場，涉台議題成為眾人焦點。其中，三大題材最受關注，分別是「暢談和平統一」、「聚焦九二共識」以及「建言融合發展」。繼中共總書記習近平1月發表《告台灣同胞書》後，觀察人士認為這一宣誓為處理台灣問題畫下藍圖。

《中新社》指出，過去一年兩岸政治關係持續僵持，台海局勢愈趨錯綜復雜；另一方面，兩岸各領域交流合作不斷深化，呈現新態勢。因此，在今年的全國兩會上，三大涉台議題將獲得各方關注。

▲▼習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

▲習近平發表《告台灣同胞書》。（圖／路透社）

暢談和平統一

報導稱，習近平在講話中發表涉及祖國和平統一的五點主張，其中提出探索「兩制」台灣方案成為大陸對台大政方針的最新亮點。

報導指出，和平統一之路並非一帆風順，「一國兩制」長期在台灣被「污名化」。對此，中國政法大學台灣法研究中心主任馮霞認為，讓台灣基層民眾真正了解「一國兩制」需下「大功夫」、花「大力氣」。

報導稱，暢談民族復興與兩岸和平統一前景，建言增進兩岸同胞心靈契合及對和平統一的認同，應是今年全國兩會輿論場的重要內容。

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲「反腐」已蟬聯三年兩會最熱詞。（圖／路透社）

聚焦「九二共識」

報導稱，「九二共識」作為兩岸關係和平發展的政治基礎，得到越來越多的支持，有利於兩岸關係發展的正向因素在不斷增加。

據報導，面對台灣當局升高兩岸對抗和敵意動作頻頻，形形色色的「台獨」分裂行徑不時泛起，大陸方面高舉反「台獨」大旗，加強與台灣認同「九二共識」、支持兩岸關係和平發展的政黨、團體及個人交流對話，突出訴求「兩岸關係好、台灣才能好」。

報導指出，台灣「九合一」選舉導致地方政治版圖翻轉，民心思變；台灣民眾對發展經濟、改善民生的意願強烈，民進黨過去「抹黑大陸、引起恐懼」的競選辦法逐漸失靈；客觀上，支持在「九二共識」基礎上發展兩岸關係的民眾數量增加。

今年全國兩會，結合台海形勢，反對「台獨」，堅持「九二共識」，預計將成為官方表態和代表委員關注的熱詞。

▲▼2018年3月10日，北京，全國政協十三屆一次會議第三次全體會議在人民大會堂舉行。（圖／CFP）

▲2018年3月10日，全國政協十三屆一次會議第三次全體會議在人民大會堂舉行。（圖／CFP）

建言融合發展

報導指出，在過去的一年，大陸推出一系列惠及廣大台灣同胞的政策，出台促進兩岸經濟文化交流合作的「31條措施」，各省市相繼推出具體方案；制發台灣居民居住證，取消台灣居民就業許可證，實現金門供水等，在率先同台胞分享大陸發展機遇、逐步為台胞台企提供同等待遇方面，邁出新步伐。

報導稱，分享兩岸和平「紅利」，改善經濟民生，過好日子，也成為台灣社會的普遍願望。2018年，各領域交流合作持續擴大深化，兩岸貿易往來再創歷史新高；台灣同胞來往大陸首次突破600萬人次，「首來族」40萬人亦創歷史新高；報考大陸高校的台生成倍增長。

報導最後提到，兩岸關係不斷克難前行，和平發展經驗凝聚各方智慧，踐行「兩岸一家親」理念出新招。全國人大代表、政協委員們就此積極關注。

ET快訊
花蓮五子命案現場還原！殯葬業：眼皮跟著膠帶撕下來…
阿祖的乾媽是慈禧太后！男星「超狂家世背景」曝光　出道就開賓士
婚禮前2家子突放鳥！嘆「飯店包不起」　她暖退一步結局更受傷

關鍵字：2019兩會,2019政協,2019人大,涉台議題,九二共識,一國兩制

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

佛州警搗賣淫集團　8華女被逼年接1500男「無套性行為」

陸「外省區代表」首抵北京　黑龍江人大代表團下火車秒被包圍

兩岸文昌文化交流下周四川登場　書墨香飄綿陽梓潼

三大涉台議題兩會獲關注！　聚焦「反台獨、九二共識」

加國正式啟動「引渡孟晚舟」程序　華為：感到失望

華聞快遞／「絲路海運」三四月將擴容延伸到台灣

新任全國政協發言人郭衛民今亮相　擅精準回應「敏感問題」

咖啡當水喝！30歲OL猛烈一咳嗽　肋骨直接斷3根...

「2019兩會」十大看點　人民網：正風反腐連3年居冠

加國啟動孟晚舟引渡程序　陸外交部：立即放人！這是嚴重政治事件

血染八堵站！震撼殺人事件重現　受難者遺族：苦等父親下班幾10年

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

擊敗遠距離！暖男迪士尼浪漫求婚　真情告白「想要每天有妳」惹哭女友

婚期將至！弄丟1.6克拉婚戒　準人妻製海報急尋：他要離婚

垃圾車國道翻覆真相出爐！　敞篷車違規急煞硬切3車道

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

妻胃口不好...半仙：被蛇精附體　迷信丈夫皮鞭「幫驅魔」抽打致死

第一次旅行張智霖不在身邊.. 　袁詠儀不習慣爆哭：他跑不掉了

網連署博愛座「正義魔人條款」　眼神到肢體都要罰！最重處20萬

腦性麻痺+心臟病從小被人當智障　叫賣果凍努力存活：「我不是乞丐」

佛州警搗賣淫集團　8華女被逼年接1500男「無套性行為」

陸「外省區代表」首抵北京　黑龍江人大代表團下火車秒被包圍

兩岸文昌文化交流下周四川登場　書墨香飄綿陽梓潼

三大涉台議題兩會獲關注！　聚焦「反台獨、九二共識」

加國正式啟動「引渡孟晚舟」程序　華為：感到失望

華聞快遞／「絲路海運」三四月將擴容延伸到台灣

新任全國政協發言人郭衛民今亮相　擅精準回應「敏感問題」

咖啡當水喝！30歲OL猛烈一咳嗽　肋骨直接斷3根...

「2019兩會」十大看點　人民網：正風反腐連3年居冠

加國啟動孟晚舟引渡程序　陸外交部：立即放人！這是嚴重政治事件

你是哪一杯？星巴克12星座代表飲料　天蠍是濃縮咖啡、金牛是抹茶拿鐵

老鷹新星王牌狂飆49分16助攻　楊恩2月神射大爆發

228連假第3天現車潮　國5北上回堵4公里

NBA全明星賽恐取消？　主席坦承改革失敗：像給豬戴耳環

朱立倫南下站台　籲鄉親送謝龍介進立法院為「四民」代言

年輕人都用IG！他問優點在哪：比FB好用嗎　「這一點」鄉民超認同

吳敦義丟出「徵召案」　朱立倫：全力以赴展現實力

高中木聯／學鈴木一朗招牌動作　高苑顏清浤提升專注力

「花蓮五子命案」現場還原！眼皮跟著膠帶撕下來…殯葬業者：幫祂洗穿皮膚一直掉

孫儷曝經紀人剛生完馬上「做這件事」　她嚇傻：這樣的壓力我沒給過

「我想...很粗」鸚鵡18禁對話　媽媽崩潰：我有這樣教你們？

大陸熱門新聞

女兒被欺負　父捅死9歲男同學判..

12歲姊姊肉身護弟燒死　父告別..

小六女寫信訴「229生日心願」..

貓爪杯再補貨　貓奴快手幾秒搶光

被校園警衛賞耳光！他10年後「..

OL猛咳「肋骨斷3根」！竟是咖..

30歲OL猛烈一咳　肋骨直接斷..

星巴克貓爪杯讓5萬人驚呆！官方..

兩制台灣方案　陸學者：取消軍隊

陸豬瘟病死豬　查出產供銷一條龍

打女同學被她爸殺　男童死前本要..

禮金91萬付不起　男打算未婚先..

兒捅殺空姐後自盡　父判決時隱匿..

新手女兒不會停車　爸接手卻追撞..

更多熱門

相關新聞

蔡英文：「一國兩制」不會是解決兩岸問題的藥方

總統蔡英文近期接連接受外媒專訪，繼CNN之後，228當日她再接受日媒產經新聞專訪。針對日媒提問，台灣是否有積極做法，向全世界說明「台灣拒絕接受一國兩制」，並請大陸撤回一國兩制提案，蔡英文回應，她已經講得很清楚人民絕不接受一國兩制方案，一國兩制也不會是解決兩岸問題的藥方。

蔡英文：台灣不挑釁大陸　但「台灣人不接受一國兩制」

新任全國政協發言人郭衛民今亮相

中央政治局成員再次向習近平述職

北京對港發出三大文件　「一國兩制」2.0版浮上檯面

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

孫生「約砲百人斬」不戴套逼墮胎！

《棒棒堂》6棒大合體「空位留給他」

越南女孩被欺負落淚：想跟台灣人當朋友

最討厭女星TOP20！第1名是她　網：很符合

全家去貓空倒車撞死妻！夫下跪崩潰哭

臉爛半張！20歲女「那邊炸綠膿」醫驚

小7店長「太太過世」沒營業遭求償

高嘉瑜：柯P要空姐Leave me alone

盧佳宏車禍畫面曝！酒測值0.78自撞「車成廢鐵」

正妹重機騎士讓3噸半老司機不敢超　釣出本尊

孫女要截肢！嬤折壽換痊癒結局淚崩

婚禮前2家子突放鳥：飯店包不起

劉品言法文超強！

先離婚再娶妳！男師拐高職妹上床

特斯拉新車售價調降

更多

最夯影音

更多

血染八堵站！震撼殺人事件重現　受難者遺族：苦等父親下班幾10年

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

擊敗遠距離！暖男迪士尼浪漫求婚　真情告白「想要每天有妳」惹哭女友

婚期將至！弄丟1.6克拉婚戒　準人妻製海報急尋：他要離婚

垃圾車國道翻覆真相出爐！　敞篷車違規急煞硬切3車道

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面