工作10年！年終3萬心死離職…竟被500強企業挖角　知原因哭了：前經理偷幫我

▲有時候努力工作，常常換來公司的絕情。（示意圖／ETtoday資料照，與本文無關）

文／瓊華

學開車的時候，我認識了一個大哥，他姓徐，我們都稱呼他為老徐。老徐每次來都笑呵呵的，手裡拎著一大袋農夫山泉請我們喝。我們都很不好意思，雖然年紀是比他小，卻也不方便總是讓他招待。於是，我們幾個說好要請老徐吃頓飯。老徐是那種跟誰都能聊得來的人，可謂知心大哥。而且，他從不倚老賣老，用教育性的口吻跟我們說話。

他還經常跟我們講他在工作中的趣事，我們都很喜歡聽。這次吃飯的時候也沒能「倖免」。其中一個夥伴就嚷嚷著說老徐跳槽了，一個月的薪水等於他之前一年的年終獎金。我們都覺得這話太過誇張，雖然嘴上起哄，心裡卻都不相信。這時，另一個夥伴說道：「老徐，那你就說說吧。還有啊，你跳槽到哪了？」

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▲他雖然是倉庫管理員，卻是盡責到公司沒有他。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

認識老徐的時候，他還是一家超市的倉庫管理員。那是一家地方性連鎖超市，因為物美價廉很受當地人喜歡，效益還算不錯。即便如此，作為一名倉庫管理員，老徐一年的薪水也非常有限，幸好他不抽菸不喝酒，也沒其他什麼用錢的地方，倒是省了一些。因為平常也沒什麼興趣嗜好，老徐的心思全都放在工作上。

雖然他只是一名倉庫管理員，但與其他同事不同的是，他把本職工作做得非常好，在庫存管理方面有不少經驗。老徐所在的那家超市有種說法，就是管倉庫缺誰都可以，唯獨不能少了老徐。他的專業和敬業就連超市的總經理都知道，後來就被提拔為倉庫主管了。權力大了，責任也大了。老徐並沒有因為自己升職了就開始懈怠，忙的時候，他也會親力親為，還會把自己的心得和好方法傳授給其他同事。

▲由於公司實在太摳，他決定離職面試全球500強公司，沒想到應徵上了。（示意圖／CFP，與本文無關。）

然而，即便如此，老徐在超市工作了近十年，每年的年終獎金也不過三四萬元。因為成家又有了孩子，要用錢的地方多了不少，老徐現有的薪水已經無法滿足一家人的開銷。老徐本想跟總經理提加薪的事，不料，原來的總經理被調走了，新任總經理一上來就開始壓低成本，特別是人事成本。這樣一來，別說是加薪了，能不能保住原來的薪資和獎金都是問題。

就在此時，一家電子製造企業需要招聘一位倉庫主管，而該企業是中外合資的，平時招聘門檻很高，非國立大學畢業的不要。老徐雖是大學生，卻不是國立大學畢業的。看到招聘條件後，他不得不打退堂鼓。可是他又在想，履歷還沒投呢，怎麼就認定自己不行？於是，他投了一份履歷過去，並附上一封求職信，言辭誠懇。履歷投了一個月都沒有收到任何消息，老徐很失望，覺得這家企業重學歷，不重能力。正當他轉而去關注別的企業時，這家企業的HR卻打電話來了，請他在規定時間內前去面試。

▲人脈是職場重要的一環，但往往都是遇到小人。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

老徐喜出望外，因為這家企業是他一直想去的，那裡不僅福利、待遇很好，而且還是世界五百強，進去後也許能跟優秀的人學到不少。面試結果很不錯，而且對方發現小看了老徐，遠遠沒有想到他在倉庫管理領域這麼專業。談定待遇後，老徐收到了offer。

後來，老徐才從部門經理口中得知，是超市的原總經理推薦了自己，原總經理和這家企業的某個部門經理是同學。老徐現在也是兢兢業業，一點都不敢懈怠。他現在的年終獎金是從前的十倍，靠的不是別的，而是他自己的實力。

★ 本文經時報出版授權，摘自《別讓無效努力害了你》。

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