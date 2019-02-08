被同學「當智慧音箱使喚」！只因她名叫Alexa　老媽向亞馬遜執行長哭訴

▲一位名叫「Alexa」的女孩遭受嚴重霸凌，原因是名字與亞馬遜旗下的智慧音箱相同。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導



科技深刻影響我們的生活，有些父母甚至選擇用科技相關的詞語給自己的孩子取名，日前就有一位將女兒取名為亞歷克斯（Alexa）的媽媽，向亞馬遜執行長貝索斯（Jeff Bezos）表示，由於女兒的名字與該公司的智慧音箱Alexa同名，而遭受同儕嚴重霸凌，所有孩子都在嘲笑她女兒，或是當成語音助理來使喚。

根據《CNBC》的報導，該位媽媽還表示，女兒的同學們會故意打開電視，要求女兒告知今天的天氣狀況，「他們（指同學）把我女兒當笑話看，就像對待僕人一樣，而且無論我們走到哪，這個問題依舊存在。」

不過另一位將孩子取名為尤瑪（Iuma）的父母，命運則大大不同，他們因為獲得「網路地下音樂檔案公司」（Internet Underground Music Archive，IUMA）的宣傳費5000美金（約新台幣15萬元），藉這個機會賺了筆大錢。

對此，尤瑪的父親崔維斯（Travis Thornhill）表示，「我妻子喜歡這個名字，因為孩子的奶奶說這個孩子會帶來好運，而且這也會變成孩子人生中一段很特別的經驗」。

報導更提及，專業命名公司Catchword的聯合創辦人蘇頓（Laurel Sutton）則對此表示，其實此類的名字很難長久，因為除非有官方贊助，不然一個品牌並不希望以它命名的孩子受到關注，如果那個孩子長大後變成殺手呢？企業喜歡掌握他們能控制的因素來宣傳品牌。

事實上，墨西哥索諾拉州在2014年就通過了相關法案，內容明文禁止「父母將孩子取名為Facebook」，原因就是擔心孩子長大後會因為「怪異名字」而遭到霸凌。

▼可以使用亞馬遜智慧語音助理Alexa的智慧音箱Amazon Echo。（圖／路透）