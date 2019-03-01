恐怖公園半年2濺血！　男童摔破頭「7公分傷見白骨」

▲男童去公園玩吊單槓跌倒撞上露出的金屬支架，頭破血流。（圖／翻攝臉書爆料公社）

記者葉國吏／綜合報導

台中市南區樹仁公園被民眾檢舉暗藏危機，有民眾在臉書私密社團爆料公社發文透露，公園平台上的保護墊因磨損退縮露出金屬支架，導致小孩摔破頭、傷口長達7公分。

民眾發文指出，樹仁公園中的吊桿器材，底下軟墊因磨損退縮露出金屬的支架, 導致孩子跳下來沒站穩往後一跌把後腦杓給撞破了。「傷口大約有7公分」、「頭骨可以清楚看到」。這位媽媽發文希望在公元管理上能有完善檢查與修繕。

▲男童爸爸事後返回公園拍攝事發遊具。（圖／翻攝臉書爆料公社）

這篇發文是在2018年9月24日發文，引起上萬網友關注。當時台中建設局表示，24日獲報後人員立即到場勘查，發現樹仁公園早期設置的遊具因耐候性不佳，橡膠地墊磨損露出金屬邊框，導致男童遊玩時不慎跌倒受傷，將主動協助家屬申請國賠，現場已拉起安全警示帶，25日會進行安全補強與加強巡檢，後續也會加速塑膠遊具全面汰換，從根本解決問題。

▲單槓下方保護墊因磨損拓縮露出的金屬支架。（圖／翻攝臉書爆料公社）

不過有民眾向《蘋果日報》投訴，在2019年2月10日帶女兒到樹仁公園玩，女兒在下階梯時不慎摔倒，結果女兒左小腿瘀清破皮，一看發現階梯根本沒有保護墊，讓金屬支架裸露在外。民眾說，原本應該要用保護墊包住的階梯，卻被用包裝泡棉濫竽充數。

對此養工處解釋因為保護墊需從國外進口，會先通知廠商備料，並先將破損外露部分做安全防護，最快2個月內會全部更新完成。