7大主題區+花車巡演　「北京環球度假區」拚2021年春季開園

▲北京環球度假區力拼2021年春季開園。（圖／翻攝自微博@北京晚報）

大陸中心／綜合報導

北京通州區正在建設的北京環球影城，近日正式定名為「北京環球度假區」，英文名為Universal Beijing Resort（UBR），預計將於2021年春季正式開園，同時開業的還有2家酒店和城市商業中心等。據悉，該環球影城主題公園建成後，將會呈現7大景區，日間會有花巡演，夜間登場的則是精妙絕倫的水上表演。

▲新加坡環球影城。（圖／記者陳涵茵攝）

據北京城市副中心微信公眾號2月28日消息，環球影城主題公園將在2021年春季正式開園，同時開業的還有兩家酒店和城市商業中心等。《新京報》日前報導提到，之所以不同於日本環球影城的簡寫USJ（Universal Studios Japan），是因為北京環球影城只是度假區內一個主題樂園，未來度假區還會有第2、第3個主題樂園。

▲北京環球度假區全面進入建設階段。（圖／翻攝自北京商報）

北京環球影城主題公園建成後將呈現7大景區，包括「好萊塢專區」、「變形金剛」、「功夫熊貓」、「水世界」、「哈利波特魔法世界」、「神偷奶爸」、「侏羅紀公園」。除了7大景區外，白天也會有讓大人、小孩都期待的花車巡演，夜間也有水上表演秀。

▲日本環球影城小小兵樂園。（圖／記者陳涵茵攝）

大陸旅遊協會會長，北京首都旅遊集團董事長、黨委書記段強接受媒體採訪時透露，北京環球度假區坐落在通州區一個12平方公里的大型旅遊文化區內，是以主題公園為核心的度假區，佔地4平方公里。

段強表示，現在開發的是第一期工程，未來要開發3個以上主題公園及7家大型度假酒店，客房將超過5000間。他提到，預計到了2020年10月，佔地1.6平方公里、投資約460億元人民幣的北京環球度假區第一期建設工程將全部竣工，計畫於2021年春季正式開園。