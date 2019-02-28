桃市陸官校友會「228守護慈湖陵寢」　吃包子高喊：愛土包子

▲桃園市陸軍官校校友會在號稱全台最大的蔣介石坐姿銅像前，高唱黃埔軍校軍歌及夜襲。（圖／桃園市陸軍官校校友會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

拒讓紅漆潑灑故總統蔣中正靈櫬事件再發生，桃園市陸軍官校校友會發動「228黃埔子弟守護慈湖陵寢行動」，200多名退役軍人，今天齊聚慈湖紀念雕像公園，在號稱全台最大的蔣中正坐姿銅像前，高唱黃埔軍校軍歌及夜襲，誓言保護銅像安全，不容有心人士搞破壞、滋擾情事發生。

而宣布參選桃園立委的黃埔子弟、黃國園黨部主委于北辰、市議員詹江村亦抵會場參加，氣氛熱絡。擔任這次活動總召的桃園市陸軍官校校友會會長李東成表示，每逢228紀念日，屢發生蔣公銅像被毀損破壞情事，尤其去年228獨派青年闖入慈湖陵寢破壞滋擾，更令人痛心。

▲桃園市陸官校友會發動「228黃埔子弟守護慈湖陵寢」行動。▼陸官校友於會場吃包子高喊「愛土包子，不愛喝紅酒」。（圖／桃園市陸軍官校校友會提供）



李東成說，蔣介石創設黃埔軍校，黃埔子弟兵絕不容許視為先校長神聖之地的慈湖被破壞滋事，陵寢區有後備司令部嚴加駐守，校友們28日以維護雕塑公園內的銅像為主要巡守目標。

另外，陸軍官校校友會也以校友韓國瑜為榮，並且買了 500個河南「土包子」，在會場吃包子高喊「愛土包子，不愛喝紅酒」。而大陳島鄉情文化促進會，今天下午2時也要號召大陳義胞前往謁陵。

據了解，慈湖紀念雕塑公園有蔣介石、孫文、蔣經國等219座銅像，有全身、半身，也有坐姿與騎馬的塑像，其中以收留原本矗立各地的蔣介石銅像居多，市議員詹江村強調，該園區早已成為兩岸人士認同的文化景點，不容破壞。