陳清河：「聲林之王」製播創新　啟動網台聯動節目製播模式

▲東森集團總裁王令麟（右）、名製作人王偉忠（左）共同聯手打造大型歌唱選秀節目《聲林之王》。（圖／記者黃克翔攝）

為了尋找有潛力的未來之星，讓國內年輕優秀的音樂人才有機會站上華人世界舞台，東森集團總裁王令麟以及名製作人王偉忠，兩人共同聯成功打造大型歌唱選秀節目《聲林之王》。節目播出後好評不斷。傳播學者、世新大學校長陳清河在Yahoo論壇還以「聲林之王」 為題撰文發表「網台聯動的節目製播模式」一文說明新、舊媒體創新製播成續。

陳副校長文中提到，他在過年假期欣賞「聲林之王」音樂選秀綜藝節目後，嘗試進一步分析該節目的製作模式、頻道播出、平台傳輸與行銷經營，充分感受到網路節目製播的特質，以及製播團隊在新媒體與傳統媒體的資源整合，確實有其創新的作為。期盼順勢撰文分享，該節目的製播歷程，並觀察新舊媒體的合作模式。

他說，表面上，聲林之王選秀節目與一般的音樂綜藝節目並沒太大的差異。網路上許多評論皆認為，其聲光質感與製作規模，以及蕭敬騰、林宥嘉兩位主持人的加入，確實要比現有節目更受矚目之外，卻較少深入探討此一節目的運作模式與平台創新的細節。

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文中指出，聲林之王節目的發想係來自娛樂文創與網路新媒體資源的結合。因此，從節目呈現、單元模組、線上直播、多網聯播，以及後續粉絲的經營或在平台運作的整合，都嘗試跳脫過往綜藝節目的製播模式。製作單位積極從新媒體平台的接收端，企圖將產製模組與單元組合互動連結，把此一音樂選秀素材發揮到極致。

「值得一提的是，該節目在播映平台的呈現以及多螢幕載具的OTT路徑，採取主動詮釋、主動參與、主動反應的上線策略，改變過往傳統作法，營造多軌進行長尾經營的作法。包括ETtoday網路APP首播、直播平台浪Live、星光雲官方App、Facebook、YouTube、數位音樂平台KKBOX、台視、中天頻道重播等異業合作播送。

除了創造各網路社群平台累積觀看次數超過千萬次之外，在生產與行銷的運作，更透過粉絲團發表內容，結合網路新聞行銷、精華影音、幕後花絮、即時戰況等細節規劃；讓粉絲專頁發文，營造和觀賞者密度溝通，提升社群網路的討論聲量。」

「該節目的最大特質，乃憑藉內容創意豐富、互動性強、移時點播等優點，可迅速地在新媒體領域擴散，同時衍生粉絲經濟服務鏈與價值鏈的優勢，完全符合新媒體綜藝節目製作的核心理念。

從上述的分析不難理解，聲林之王節目在製作企劃的階段，便已經清楚定位，此一節目的平台將設定在傳統電視與各類網路媒體並行的狀態；換言之，就是「網台聯動」的營運模式。套用綜藝節目成本價值(cost value)產製的邏輯，此一節目投入如此高的預算，如以台灣的市場規模，必然難以一次播出即可回本。因此，如何將內容多元變現與流量快速轉化變現，當然會是另一艱難的挑戰。」

全文:網台聯動的節目製播模式