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鄭成功仿古船超吸睛　台灣船園區試營運台南市民免費

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▲台南安平林默娘公園旁的「台灣成功號」，經重新修復及周邊景觀環境縫合後，規劃為「1661台灣船園區」， 27日舉行啟用典禮，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南安平林默娘公園旁的「台灣成功號」，經重新修復及周邊景觀環境縫合後，規劃為「1661台灣船園區」， 27日舉行啟用典禮，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平林默娘公園旁的「台灣成功號」，經重新修復及周邊景觀環境縫合後，規劃為「1661台灣船園區」，2月28日將正式開放參觀，27日舉行啟用典禮，由市長黃偉哲主持，黃偉哲認為，5年後台南建城就滿4百年了，台灣成功號代表著這4百年一路走來篳路藍縷，祖先鮮明的努力精神。

▲台南安平林默娘公園旁的「台灣成功號」，經重新修復及周邊景觀環境縫合後，規劃為「1661台灣船園區」， 27日舉行啟用典禮，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

1661台灣船園區占地約1800坪，園區結合公共藝術及船體展示，以「戶外博物館」概念營運，推廣海洋文化、傳承台南文史，並保存即將失傳的船舶修復工藝；空間主體為一艘1比1比例打造的鄭成功仿古船，它也是國內首艘自建大型仿古船。

黃偉哲市長表示，今天啟用典禮可以說見證了台灣成功號從2008年歷經下水、歷經斷桅、歷經修復，一路走來相當不容易，仰賴付出心血的各位老師、各位匠師以及各位國寶級的藝術家，大家為了代表台南、代表台灣、代表安平的博物館一起努力，對於喚起大航海時期的教育，更是有非常重要的意義。

▲台南安平林默娘公園旁的「台灣成功號」，經重新修復及周邊景觀環境縫合後，規劃為「1661台灣船園區」， 27日舉行啟用典禮，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為永續經營，黃偉哲市長也宣布，「1661台灣船園區」開園後，3個月試營運期間將提供市民免費參觀，未來則將酌收參觀費用。園區平日開園時間自上午10時起至晚間6時，假日則延長至晚間8時30分並安排有深度導覽場次及不定期活動演出，歡迎市民朋友及國人遊客踴躍前往參觀。

文化局表示，「台灣成功號」是台灣首度建造還原大航海時期的海上運輸工具，可惜在2011年底出海航訓時，遇到主桅斷裂事故，不能再出航，為使其教育價值延續，市府於2015年啟動修復、2016年底修復完成後，緊接著即著手規劃於林默娘公園旁規劃展示專區。

▲台南安平林默娘公園旁的「台灣成功號」，經重新修復及周邊景觀環境縫合後，規劃為「1661台灣船園區」， 27日舉行啟用典禮，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

1661台灣船園區策展以「時代的大潮∣台灣船」為題，除了主體「船」以外，還包括「鯨」鯨背穹頂、「艙」時間艙、「影」時代留影之燈光計畫及「桅」戲船舞台等四大主題；夜間則透過投影，展現荷蘭至當代安平的海上交通和城市風華，讓台灣船猶如時空入口，看見時代流轉，成為一座乘載時間的行舟。

文化局更特別邀請藍晒圖創作藝術家劉國滄，於園區以大型鋼構裝置等複合媒材加上數位影像，創作大型戶外公共藝術，船體內每逢週末及假日都將有帷幕劇場播映「台灣船‧出航」及「穿越歷史‧台灣船」故事動畫，邀請參觀者走進1661年鄭成功上陸的歷史情境。更多資訊請查詢「1661台灣船園區」主題網站　http://taiwanwarship.tainan.gov.tw

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關鍵字：鄭成功,仿古船,台灣船

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