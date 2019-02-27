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大學博覽會世新攤位人潮洶湧　高中生體驗一日主播

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▲▼大學博覽會世新攤位人潮洶湧。（圖／世新大學提供）

▲世新「學長姐」們向高中生們解說各系核心課程與甄試小撇步。（圖／世新大學提供）

生活中心／綜合報導

2019年大學博覽會於23至24日在台大體育館登場，由於25日學測成績即將放榜，許多高中生搶在周末前往大學博覽會，希望更了解目標系所的所學。亮點的「世新紅」在眾多大專院校攤位中特別顯眼，吸引許多高中生駐足，現場更搭起小型虛擬攝影棚，讓高中生體驗「一日主播」。

▲▼大學博覽會世新攤位人潮洶湧。（圖／世新大學提供）

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▲攤位現場搭起小型虛擬攝影棚，讓高中生體驗當「一日主播」。（圖／世新大學提供）

世新大學以「傳播貫穿各學門」作為主要辦學方針，吸引不少高中生與父母前來詢問各系核心課程以及入學標準，攤位上的世新「學長姐」們，皆以過來人的經歷向高中生們解說。

本次博覽會上，新聞傳播學院是眾多高中生們詢問的焦點，世新大學吳永乾校長指出，傳播的重要性已經不侷限於媒體界，在商界、政界都是重要的技能，世新為新聞傳播學界的領頭羊，但即使是就讀法學院、人文社會學院、管理學院的學生，也能學習到傳播技能。

▲▼大學博覽會世新攤位人潮洶湧。（圖／世新大學提供）

▲2019年大學博覽會於23至24日在台大體育館登場，許多高中生搶在周末前往大學博覽會，希望更了解目標系所的所學。（圖／世新大學提供）

「世新真的越辦越好！」不少世新專科時期畢業的學長姐們，特別帶著即將上大學的孩子前來，希望他們也能到世新就讀。不只是畢業校友捧場，竹東高中學生特別在補課日請假北上，表示世新廣電系是他的第一志願，特別到攤位上詢問推甄入學的重點。

世新大學全媒體大樓即將於4月落成，世新大學全媒體中心在現場架設虛擬攝影棚體驗區，讓高中生們在攤位上體驗「一日主播」，更安排知名校友TVBS主播彭志宇、台視主播鄔凱雯、客家電視台節目主持人鍾依芹到攤位上，給予高中生就讀世新大學的優勢建議，而三位校友一登上大學博覽會主舞台，現場展現台呼以及即時播報能力，成為現場眾人的焦點。

▲▼大學博覽會世新攤位人潮洶湧。（圖／世新大學提供）

▲主播彭志宇、鄔凱雯、節目主持人鍾依芹（由左至右）與世新虎合照。（圖／世新大學提供）

彭志宇表示，即使大學就讀廣電系電視組，但每一年都會到其他系上修課，以及參加校內培訓計畫，例如主播龍課程，奠定他日後成為主播的基礎，他鼓勵想要充實大學生活的高中生們到世新就讀。

於去年53金鐘獎「兒童少年節目主持人獎」得主鍾依芹也感念世新給予她的教導，她表示世新在實務課程上完全不馬虎，將業界標準帶到學校，有效降低學用落差。

畢業於廣電系廣播組的鄔凱雯則指出，世新豐富的實務課程以及與業界接軌的設備、電台等，讓學生們在校時期就能提早上手業界的設備，是企業界愛用世新人的關鍵原因。
 

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關鍵字：大學博覽會,世新,高中生,主播

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